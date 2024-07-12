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20 gündür kayıptı: Evlere temizliğe giden genç kızın 6 parçaya ayrılmış cesedi inşaatta bulundu
20 gündür kayıptı: Evlere temizliğe giden genç kızın 6 parçaya ayrılmış cesedi inşaatta bulundu
Sputnik Türkiye
Beylikdüzü'nde bir şahıs, boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdı. Poşetle bir inşaata atılan ceset, polis ekiplerince bulundu. Olayla ilgili... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T14:16+0300
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İstanbul'da bir vahşet yaşandı. Beylikdüzü'nde 20 gündür kayıp olan 23 yaşındaki genç kız E.R.A.'nın ailesi, polise ihbarda bulundu. Polislerin, kızın en son temizlikçi olarak gittiği evi uygulama üzerinden öğrenmesi ardından araştırmasını genişletmesiyle şüpheli olarak görülen F.D. isimli bir kişiyi takibe alındı. Bu sırada polise Beylikdüzü'nde bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarı yapıldı. Öldürdükten sonra 6 parçaya bölüp inşaat kuyusuna atmışAdrese giden polis, inşaatın kuyusuna parçalara ayrılarak atılan kadın cesedi ile karşılaştı. 6 parçaya ayrılan ceset, incelemelerin ardından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili şüpheli görülen zanlı F.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Kasten adam öldürme suçundan denetimli serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenilen şüpheli F.D.'nin genç kızı boğarak öldürdüğü, baş, kol, gövde ve bacaklarını parçalara ayırarak siyah bir poşetle inşaatta attığı belirlendi.
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kayıp kız, istanbul cinayet, beylikdüzü cinayet, 6 parçaya bölme, kadın cinayeti
kayıp kız, istanbul cinayet, beylikdüzü cinayet, 6 parçaya bölme, kadın cinayeti

20 gündür kayıptı: Evlere temizliğe giden genç kızın 6 parçaya ayrılmış cesedi inşaatta bulundu

14:16 12.07.2024 (güncellendi: 14:50 12.07.2024)
İstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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Beylikdüzü'nde bir şahıs, boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdı. Poşetle bir inşaata atılan ceset, polis ekiplerince bulundu. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.
İstanbul'da bir vahşet yaşandı. Beylikdüzü'nde 20 gündür kayıp olan 23 yaşındaki genç kız E.R.A.'nın ailesi, polise ihbarda bulundu. Polislerin, kızın en son temizlikçi olarak gittiği evi uygulama üzerinden öğrenmesi ardından araştırmasını genişletmesiyle şüpheli olarak görülen F.D. isimli bir kişiyi takibe alındı. Bu sırada polise Beylikdüzü'nde bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarı yapıldı.

Öldürdükten sonra 6 parçaya bölüp inşaat kuyusuna atmış

Adrese giden polis, inşaatın kuyusuna parçalara ayrılarak atılan kadın cesedi ile karşılaştı. 6 parçaya ayrılan ceset, incelemelerin ardından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili şüpheli görülen zanlı F.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Kasten adam öldürme suçundan denetimli serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenilen şüpheli F.D.'nin genç kızı boğarak öldürdüğü, baş, kol, gövde ve bacaklarını parçalara ayırarak siyah bir poşetle inşaatta attığı belirlendi.
İstanbul Boğazı'nda deniz anası istilası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
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İstanbul'da vahşet: Denizde halıya sarılmış kadın cesedi bulundu
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