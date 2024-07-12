https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/20-gundur-kayipti-evlere-temizlige-giden-genc-kizin-6-parcaya-ayrilmis-cesedi-insaatta-bulundu--1085799073.html

20 gündür kayıptı: Evlere temizliğe giden genç kızın 6 parçaya ayrılmış cesedi inşaatta bulundu

20 gündür kayıptı: Evlere temizliğe giden genç kızın 6 parçaya ayrılmış cesedi inşaatta bulundu

Sputnik Türkiye

Beylikdüzü'nde bir şahıs, boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdı. Poşetle bir inşaata atılan ceset, polis ekiplerince bulundu. Olayla ilgili... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T14:16+0300

2024-07-12T14:16+0300

2024-07-12T14:50+0300

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istanbul

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İstanbul'da bir vahşet yaşandı. Beylikdüzü'nde 20 gündür kayıp olan 23 yaşındaki genç kız E.R.A.'nın ailesi, polise ihbarda bulundu. Polislerin, kızın en son temizlikçi olarak gittiği evi uygulama üzerinden öğrenmesi ardından araştırmasını genişletmesiyle şüpheli olarak görülen F.D. isimli bir kişiyi takibe alındı. Bu sırada polise Beylikdüzü'nde bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarı yapıldı. Öldürdükten sonra 6 parçaya bölüp inşaat kuyusuna atmışAdrese giden polis, inşaatın kuyusuna parçalara ayrılarak atılan kadın cesedi ile karşılaştı. 6 parçaya ayrılan ceset, incelemelerin ardından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili şüpheli görülen zanlı F.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Kasten adam öldürme suçundan denetimli serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenilen şüpheli F.D.'nin genç kızı boğarak öldürdüğü, baş, kol, gövde ve bacaklarını parçalara ayırarak siyah bir poşetle inşaatta attığı belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/istanbulda-denizde-haliya-sarilmis-kadin-cesedi-bulundu-1084603195.html

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