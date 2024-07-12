https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-son-5-gunde-4-bin-466-aranan-kisi-yakalandi-1085789103.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 'Son 5 günde 4 bin 466 aranan kişi yakalandı'

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 'Son 5 günde 4 bin 466 aranan kişi yakalandı'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yurt genelinde son 5 günde aranan kişilere yönelik düzenlenen 'Çember-19' operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 466... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T09:18+0300

2024-07-12T09:18+0300

2024-07-12T09:18+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

firari

yakalama

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde son 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik 'Çember-19' operasyonları düzenlendi.Operasyonlarda, hakkında yakalama kaydı bulunan 4 bin 466 firari gözaltına alındı.Bu kişilerden 4 bin 436'sının 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıl arası, 11'inin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.Yakalananlardan 718'inin narkotik, 691'inin hırsızlık, 434'ünün kaçakçılık ve organize, 383'ünün dolandırıcılık, 159'unun yağma, 116'sının cinsel, 85'inin terör ve 79'unun kasten öldürme suçlarını işledikleri için arandığı belirlendi.Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/icisleri-bakani-yerlikaya-fetoyle-mucadelemizi-de-amansiz-bir-sekilde-surdurecegiz-1085762346.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, firari, yakalama