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Bursa'da şoför dalgınlıkla navigasyonda yayayı seçti: Yanlışıkla merdivenlerden uçtu
Bursa'da şoför dalgınlıkla navigasyonda yayayı seçti: Yanlışıkla merdivenlerden uçtu
Sputnik Türkiye
Bursa'da bir otomobil sürücüsü navigasyonda araç yolunu seçeceğine yaya güzergahını seçince merdivenden aşağı uçtu. İnsanların yardımıyla çıkarılan araçta... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T18:12+0300
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bursa
bursa büyükşehir belediyesi
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Bursa'da iddiaya göre gezmek için Cazibe Merkezi'nde gelen sürücü, geri dönmek için aracına yöneldiğinde navigasyonu açtı. Fakat sürücünün dalgınlığı pahalıya mâl oldu. Sürücü navigasyonda araç yolu seçeneği yerine yaya yolu güzergahını seçince, yokuş sandığı merdivenli yoldan aşağı uçtu. Merdivenlerde asılı kalan aracı gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Kaldırım taşlarıyla aracı çıkarmayı başaran insanlar, navigasyonun hatasına düşen sürücü için dakikalarca uğraştı.Yardıma koşan kişilerden Burak Uğur, “Sürücü navigasyonu açıp dalmış. Araç güzergahı ile yaya yolu güzergahını karıştırmış. Önündeki merdivenli yolu yokuş zannedince aşağı düştü. Biz hemen yardımına koştuk. Araç kurtarıldı ama ben sesten gürültüyü duyunca oraya gittim. Sürücülerin genelde yaptığı bir hata. Çevredekilerde sorduğumuzda navigasyonda yaya güzergahını seçtiği ifade etti. Bu maalesef sürücülerin dikkatinden kaçan bir durum. Bu konuda daha dikkatli olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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navigasyon, bursa, bursa büyükşehir belediyesi, otomobil
navigasyon, bursa, bursa büyükşehir belediyesi, otomobil

Bursa'da şoför dalgınlıkla navigasyonda yayayı seçti: Yanlışıkla merdivenlerden uçtu

18:12 12.07.2024
© AHMET BURAK ÖZTÜRK-AW245153Kaza
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© AHMET BURAK ÖZTÜRK-AW245153
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Bursa'da bir otomobil sürücüsü navigasyonda araç yolunu seçeceğine yaya güzergahını seçince merdivenden aşağı uçtu. İnsanların yardımıyla çıkarılan araçta hasar meydana geldi.
Bursa'da iddiaya göre gezmek için Cazibe Merkezi'nde gelen sürücü, geri dönmek için aracına yöneldiğinde navigasyonu açtı. Fakat sürücünün dalgınlığı pahalıya mâl oldu. Sürücü navigasyonda araç yolu seçeneği yerine yaya yolu güzergahını seçince, yokuş sandığı merdivenli yoldan aşağı uçtu. Merdivenlerde asılı kalan aracı gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Kaldırım taşlarıyla aracı çıkarmayı başaran insanlar, navigasyonun hatasına düşen sürücü için dakikalarca uğraştı.
Yardıma koşan kişilerden Burak Uğur, “Sürücü navigasyonu açıp dalmış. Araç güzergahı ile yaya yolu güzergahını karıştırmış. Önündeki merdivenli yolu yokuş zannedince aşağı düştü. Biz hemen yardımına koştuk. Araç kurtarıldı ama ben sesten gürültüyü duyunca oraya gittim. Sürücülerin genelde yaptığı bir hata. Çevredekilerde sorduğumuzda navigasyonda yaya güzergahını seçtiği ifade etti. Bu maalesef sürücülerin dikkatinden kaçan bir durum. Bu konuda daha dikkatli olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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