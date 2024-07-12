https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/ankarada-toplu-tasima-15-temmuzda-ucretsiz-olacak-1085804202.html
Ankara'da toplu taşıma 15 Temmuz'da ücretsiz olacak
Ankara'da toplu taşıma 15 Temmuz'da ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
EGO Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olacağını duyurdu. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T17:32+0300
2024-07-12T17:32+0300
2024-07-12T17:32+0300
türkiye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
ego
ego genel müdürlüğü
ücretsiz
ücretsiz ulaşım
15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz Ankara'da olacağı açıklandı.EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/15-temmuzda-istanbul-toplu-ulasimi-ucretsiz-olacak-1085728505.html
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ego, ego genel müdürlüğü, ücretsiz, ücretsiz ulaşım, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ego, ego genel müdürlüğü, ücretsiz, ücretsiz ulaşım, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
Ankara'da toplu taşıma 15 Temmuz'da ücretsiz olacak
EGO Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olacağını duyurdu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz Ankara'da olacağı açıklandı.
EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar gereğince vatandaşlarımız, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 06.00'dan, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 06.00'ya kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir.