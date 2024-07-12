https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/ankarada-toplu-tasima-15-temmuzda-ucretsiz-olacak-1085804202.html

Ankara'da toplu taşıma 15 Temmuz'da ücretsiz olacak

Ankara'da toplu taşıma 15 Temmuz'da ücretsiz olacak

Sputnik Türkiye

EGO Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olacağını duyurdu. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T17:32+0300

2024-07-12T17:32+0300

2024-07-12T17:32+0300

türkiye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

ego

ego genel müdürlüğü

ücretsiz

ücretsiz ulaşım

15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz Ankara'da olacağı açıklandı.EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/15-temmuzda-istanbul-toplu-ulasimi-ucretsiz-olacak-1085728505.html

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Sputnik Türkiye

ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ego, ego genel müdürlüğü, ücretsiz, ücretsiz ulaşım, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü