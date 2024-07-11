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İslam Memiş'ten altın ve dolar için önemli uyarı: 'Dananın kuyruğu bu tarihte kopacak, tedbir alın'
İslam Memiş'ten altın ve dolar için önemli uyarı: 'Dananın kuyruğu bu tarihte kopacak, tedbir alın'
Sputnik Türkiye
Altın ve dolara dair yaptığı çarpıcı yorumlarla tanınan İslam Memiş, yatırımcılara ve altın ile döviz alacaklara ezber bozan bir uyarıda bulundu. Memiş... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T09:48+0300
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Piyasaların gözü ABD'ye çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri, emtia piyasalarını derinden sarsacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu kritik gelişmelerin piyasaları nasıl etkileyeceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.Altın fiyatları rekor kırıyorKapalıçarşı'da spot altın fiyatları yüzde 0.2 artışla ons başına 2 bin 370.37 dolara yükseldi. Gram altın 2 bin 520 TL ile rekor kırarken, çeyrek altın 4.138 TL, Cumhuriyet altını 16 bin 916 TL, Ata altın ise 16 bin 917 TL'den işlem gördü.'Tedbirinizi alın'İslam Memiş, piyasaların mevcut belirsiz ortamında kısa vadeli pozisyon almanın riskli olabileceğini belirtti. Memiş, "Tüm ihtimaller yüzde 50 yüzde 50. Neden? Çünkü piyasa merkez bankalarının kontrolünde. Serbest piyasa fiyatlaması yok. Oyalamaya devam edecekler. Bu ortamda kısa vadeli pozisyon almak yürek ister! Perşembe günü dananın kuyruğu kopacak! Ona göre tedbir alırsınız" açıklamasında bulundu.
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İslam Memiş'ten altın ve dolar için önemli uyarı: 'Dananın kuyruğu bu tarihte kopacak, tedbir alın'

09:48 11.07.2024 (güncellendi: 09:50 11.07.2024)
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Altın ve dolara dair yaptığı çarpıcı yorumlarla tanınan İslam Memiş, yatırımcılara ve altın ile döviz alacaklara ezber bozan bir uyarıda bulundu. Memiş, Perşembe günü piyasaların büyük bir değişime uğrayabileceğini belirterek tedbir alınması gerektiğini vurguladı, "Dananın kuyruğu kopacak" dedi.
Piyasaların gözü ABD'ye çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri, emtia piyasalarını derinden sarsacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu kritik gelişmelerin piyasaları nasıl etkileyeceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatları rekor kırıyor

Kapalıçarşı'da spot altın fiyatları yüzde 0.2 artışla ons başına 2 bin 370.37 dolara yükseldi. Gram altın 2 bin 520 TL ile rekor kırarken, çeyrek altın 4.138 TL, Cumhuriyet altını 16 bin 916 TL, Ata altın ise 16 bin 917 TL'den işlem gördü.

'Tedbirinizi alın'

İslam Memiş, piyasaların mevcut belirsiz ortamında kısa vadeli pozisyon almanın riskli olabileceğini belirtti. Memiş, "Tüm ihtimaller yüzde 50 yüzde 50. Neden? Çünkü piyasa merkez bankalarının kontrolünde. Serbest piyasa fiyatlaması yok. Oyalamaya devam edecekler. Bu ortamda kısa vadeli pozisyon almak yürek ister! Perşembe günü dananın kuyruğu kopacak! Ona göre tedbir alırsınız" açıklamasında bulundu.
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