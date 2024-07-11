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TÜİK, Mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıkladı
TÜİK, Mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıkladı
Sputnik Türkiye
İhracat birim değer endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre sabit kalırken, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 1 yükseldi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T10:33+0300
2024-07-11T10:33+0300
ekonomi
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
dış ticaret
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.Buna göre, ihracat birim değer endeksi, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla değişmedi.Endeks, Mayıs 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2.7, yakıtlarda yüzde 11.3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4.7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1.4 azaldı.İthalat birim değer endeksi, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi.Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4.7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0.2 azalırken, yakıtlarda yüzde 4.7 yükseldi.Miktar endeksleriİhracat miktar endeksi, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11.3 arttı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 11.6, yakıtlarda yüzde 13.3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10.6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10.3 artış gösterdi.İthalat miktar endeksi ise Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 11.2 azaldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20.3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7.1, yakıtlarda yüzde 5.9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5.9 azaldı.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerMevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, nisanda 150.3 olan ihracat miktar endeksi, Mayıs'ta yüzde 5.7 artarak 158.9 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl Mayıs'ta 142.6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11.3 artarak 158.6 oldu.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, nisanda 135.7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 13 azalarak Mayıs'ta 118.1'e geriledi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl Mayıs'ta 143.2 olan endeks yüzde 14 azalarak bu yılın aynı ayında 123.2 olarak hesaplandı.İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl Mayıs'ta 87.3 olan dış ticaret haddi, 0.8 puan azalışla bu yılın aynı ayında 86.5 olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/tuik-acikladi-issizlik-mayis-ayinda-01-puan-azalarak-yuzde-84-oldu-1085721629.html
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mayıs ayı dış ticaret endeksi, mayıs ayı dış ticaret endeksleri
mayıs ayı dış ticaret endeksi, mayıs ayı dış ticaret endeksleri

TÜİK, Mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

10:33 11.07.2024
© AA / Raşit AydoğanTürkiye İstatistik Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA / Raşit Aydoğan
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İhracat birim değer endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre sabit kalırken, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 1 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.
Buna göre, ihracat birim değer endeksi, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla değişmedi.
Endeks, Mayıs 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2.7, yakıtlarda yüzde 11.3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4.7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1.4 azaldı.
İthalat birim değer endeksi, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi.
Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4.7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0.2 azalırken, yakıtlarda yüzde 4.7 yükseldi.

Miktar endeksleri

İhracat miktar endeksi, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11.3 arttı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 11.6, yakıtlarda yüzde 13.3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10.6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10.3 artış gösterdi.
İthalat miktar endeksi ise Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 11.2 azaldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20.3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7.1, yakıtlarda yüzde 5.9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5.9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, nisanda 150.3 olan ihracat miktar endeksi, Mayıs'ta yüzde 5.7 artarak 158.9 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl Mayıs'ta 142.6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11.3 artarak 158.6 oldu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, nisanda 135.7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 13 azalarak Mayıs'ta 118.1'e geriledi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl Mayıs'ta 143.2 olan endeks yüzde 14 azalarak bu yılın aynı ayında 123.2 olarak hesaplandı.
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl Mayıs'ta 87.3 olan dış ticaret haddi, 0.8 puan azalışla bu yılın aynı ayında 86.5 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
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TÜİK açıkladı: İşsizlik, Mayıs ayında 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu
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