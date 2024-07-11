https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/filipinlerde-71-buyuklugunde-deprem-1085753567.html
Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Filipinler'in Sangay bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T09:26+0300
2024-07-11T09:26+0300
2024-07-11T09:26+0300
dünya
filipinler
deprem
doğal afet
tsunami
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085753410_0:292:3071:2019_1920x0_80_0_0_9038d268b6c558ab6e13da7713befd3c.jpg
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.7.1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 620 kilometre derinlikte kaydedildi.Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/afyonda-pes-pese-3-deprem-bakan-yerlikaya-aciklama-yapti-1085750075.html
filipinler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085753410_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_49cb9f51220684c5a795256aaa694e99.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
filipinler, deprem, doğal afet, tsunami
filipinler, deprem, doğal afet, tsunami
Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in Sangay bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
7.1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 620 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.