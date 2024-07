https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/direksiyon-sinavinda-yeni-duzenleme-park-manevrasinda-kalanlara-ikinci-sans-verilecek-1085754116.html

Direksiyon sınavında yeni düzenleme: Park manevrasında kalanlara ikinci şans verilecek

Direksiyon sınavında yeni düzenleme: Park manevrasında kalanlara ikinci şans verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre direksiyon eğitimi dersi sınavlarında park manevrasında kalan sürücü adaylarına ikinci bir şans... 11.07.2024

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete‘de yayımlandı. Söz konusu değişikliklerin bazıları 6 ay sonra yürürlüğe girecek.Yeni yönetmeliği değerlendiren İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mehmet Şimşek, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerinden memnun olduklarını söyledi.Yeni yönetmelikle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişikliklerin yapıldığını belirten Şimşek, değişikliklerin direksiyon sınavını, sınav saatlerini ve sürücü kurslarını kapsadığını ifade etti.Düzenlemenin hem sürücü kurslarını hem de adaylarını memnun ettiğini ifade eden Şimşek, özellikle de kursiyerlerin geri park uygulamasında koniler arasına tek hamlede girememesi durumunda aynı hamleyi bir kez daha yapabilmelerine imkan tanınacak olmasının olumlu olduğunu söyledi.'Kursiyerin heyecan yapmadan park yapması kolay oldu'Sürücü adaylarının iki araç arasına park etme konusunda sorun yaşadıklarını ve sınavda kaldıklarını dile getiren Şimşek, “Yeni yönetmelik 9 Temmuz'da Resmi Gazetede yayımlandı, 6 ay içerisinde de yürürlüğe girecek. Hem kursiyerler hem bizim trafikte olan sürücüler hem de kazaların azalması konusunda bayağı faydalı, çok güzel ve isabetli değişiklikler oldu. Birinci değişiklik kursiyerler açısından iyi oldu. Paralel parkta tek seferde iki duba arasına giren kursiyer, tek seferde kaldığında sınav sonlandırılıyordu ve kursiyer başarısız sayılıyordu. Fakat yeni düzenlemede kursiyere bir hak daha verildi. Bu da kursiyerler için daha rahat ve iyi oldu. Kursiyerin heyecan yapmadan park yapması kolay oldu” dedi.'U dönüşü uygulaması getirildi'Direksiyon sınavlarında motosiklet ve otomobil kullanımı eğitiminde "U dönüşü" manevrasının da eklenebileceğini belirten Şimşek, “Sınav güzergahı uzatıldı. Yine U dönüşü uygulaması getirildi. 8 ile 9 metrelik bir alanda yani 9 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki alanda U dönüşü yapılması yönetmeliğe yeni eklendi. Bu da kursiyer açısından iyidir. En azından bir boşlukta U dönüşünü yapabiliyor olacak” ifadelerini kulandı.'Uygulama sınav süresi 40 dakikaya çıkacak'Her kursiyer için 35 dakikalık uygulama sınav süresinin 40 dakika olacağını belirten Şimşek, “Sınav 35 dakikada sonuçlanıyordu. Şu an sınav 40 dakikaya çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı her bir sınavda 12 kişilik kursiyer kontenjanı veriliyordu. Şu an kontenjan 10'a düşürüldü. Yani direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonları, bir günde 12 kursiyer yerine 10 kursiyerin sınavını yapabilecek” ifadelerine yer verdi.Eğitim ve sınavlarda, otomobil sınıfı için dar alanda en fazla üç hamlede geri dönüş yapma ve tali yolda araç kullanma, motosiklet grubu için ise dar alanda dönüş uygulaması yapılacağını belirten Şimşek, direksiyon eğitiminde sınav yapılan güzergahlarda trafiğin çok yoğun olduğu saatlerde trafik akışının engellenmemesi için Milli Eğitim Bakanlığı görevlilerinin güzergahı değiştirebileceğini ifade etti.Yönetmelik değişikliğinin bir an önce uygulanmasını da istediklerini belirten Şimşek, söz konusu değişikliklerin bazılarının 6 ay sonra yürürlüğe gireceğini bildirdi.'Trafik kuralları ve adabı önemlidir'Son değişen yönetmelikten sonra trafik kazalarının yüzde 30 civarında azaldığını ve yeni yönetmelikle birlikte kazaların daha da azalacağını ifade eden Şimşek, “Gönül ister ki hiç trafik kazaları olmasın. Bizde bu minvalde eğitimlerimizi veriyoruz. Yani kursiyerlerimize gerektiği ve yeterince eğitimlerimizi veriyoruz. Kursiyer sadece sınavı geçmek için geliyorsa bu bizim için büyük bir sıkıntıdır. Bizim amacımız; kursiyere sadece ehliyet kartını vermek değildir, onu şoför yapıp sınava almaktır. Kursiyer şoför oldu mu, sınavı geçti mi ve trafik kurallarına uydu mu kaza olacağını zannetmiyorum. Sürücü olmak kolay değil. Şu an bizim teorik derslerimizde 4 saatlik trafik adabı dersi var. Milli Eğitim Bakanlığı trafik adabı dersini yönetmeliğe koydu. Demek ki trafik adap istiyor. Sürücülük adap istiyor. Yani adabıyla araç sürmek lazım. Sadece direksiyonun başına oturup, ehliyetini cebine koyup sürücü olunmaz. Önce trafik kurallarını ve adabını öğrenecek, ondan sonra sürücü olacak. Bizde eğitimlerimizi bu minvalde veriyoruz” diye konuştu.

