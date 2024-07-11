https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1085753683.html
Meteoroloji saat verdi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T09:42+0300
2024-07-11T09:42+0300
2024-07-11T09:42+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
yağmur
sağanak
gök gürültülü sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
istanbul valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/03/1075970635_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1d59f16bb4c2e6d26d11bec06da6b9c2.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte saat 09.00-15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi İstanbul Valiliği, bugün beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için vatandaşları uyardı.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kentte bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtildi.İstanbullulardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/meteoroloji-istanbul-dahil-pek-cok-sehri-uyardi-ucuslar-iptal-ediliyor-cok-kuvvetli-yagis-geliyor-1085750285.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/03/1075970635_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5d258287fc1e3e01bcad6ebf35bbd258.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul 11 temmuz hava durumu, istanbul bugün hava durumu, hava durumu, istanbul'da bugün yağmur, istanbul yağmur, meteoroloji istanbul, istanbul valiliği hava durumu, meteoroloji uyarı, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu
istanbul 11 temmuz hava durumu, istanbul bugün hava durumu, hava durumu, istanbul'da bugün yağmur, istanbul yağmur, meteoroloji istanbul, istanbul valiliği hava durumu, meteoroloji uyarı, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu
Meteoroloji saat verdi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte saat 09.00-15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi
İstanbul Valiliği, bugün beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kentte bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtildi.
İstanbullulardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.