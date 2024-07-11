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Meteoroloji saat verdi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T09:42+0300
2024-07-11T09:42+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
yağmur
sağanak
gök gürültülü sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
istanbul valiliği
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte saat 09.00-15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi İstanbul Valiliği, bugün beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için vatandaşları uyardı.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kentte bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtildi.İstanbullulardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/meteoroloji-istanbul-dahil-pek-cok-sehri-uyardi-ucuslar-iptal-ediliyor-cok-kuvvetli-yagis-geliyor-1085750285.html
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istanbul 11 temmuz hava durumu, istanbul bugün hava durumu, hava durumu, istanbul'da bugün yağmur, istanbul yağmur, meteoroloji istanbul, istanbul valiliği hava durumu, meteoroloji uyarı, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu

Meteoroloji saat verdi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

09:42 11.07.2024
© AA / Kadir Kemal BeharYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA / Kadir Kemal Behar
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İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte saat 09.00-15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi

İstanbul Valiliği, bugün beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kentte bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtildi.
İstanbullulardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
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Meteoroloji İstanbul dahil pek çok şehri uyardı, uçuşlar iptal ediliyor: Çok kuvvetli yağış geliyor
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