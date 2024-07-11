https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1085753683.html

Meteoroloji saat verdi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji saat verdi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T09:42+0300

2024-07-11T09:42+0300

2024-07-11T09:42+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul

yağmur

sağanak

gök gürültülü sağanak

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

istanbul valiliği

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte saat 09.00-15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi İstanbul Valiliği, bugün beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için vatandaşları uyardı.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kentte bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtildi.İstanbullulardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/meteoroloji-istanbul-dahil-pek-cok-sehri-uyardi-ucuslar-iptal-ediliyor-cok-kuvvetli-yagis-geliyor-1085750285.html

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