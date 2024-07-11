Çin'den NATO'ya: Ülkemizin adını tehdit olarak anmayın
© Sputnik / Stringer / Multimedya arşivine gidinThe Chinese flag waves outside of the Chinese consulate in Houston after the US State Department ordered China to close the consulate in Houston, Texas, the United States
© Sputnik / Stringer/
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Çin'in Washington Büyükelçiliği, Pekin'in ülkenin adının NATO belgelerinde tehdit olarak anılmasına karşı olduğunu vurguladı.
Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, "Sözde 'Çin tehdidi' tezinin dillendirilmesi tamamen faydasız. Çin, NATO ülkelerinin bölgesel sıcak noktalardaki sorunları Çin'i karalamak ve yeni bir Soğuk Savaş'ı körüklemek için kullanmasına kesinlikle karşı çıkıyor" dendi.
Büyükelçilik, NATO'ya, modası geçmiş Soğuk Savaş zihniyetini ve sıfır fayda sağlayan oyunları, ayrıca Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesini kaosa sürükleyen tehlikeli eylemleri terk etme çağrısında da bulunarak "Yapmaları gereken şey, hem Avrupa'nın hem de tüm dünyanın güvenlik ve istikrarının yeniden tesisi için yapıcı önlemler almaktır" ifadelerini kullandı.
Büyükelçilik, NATO'ya, modası geçmiş Soğuk Savaş zihniyetini ve sıfır fayda sağlayan oyunları, ayrıca Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesini kaosa sürükleyen tehlikeli eylemleri terk etme çağrısında da bulunarak "Yapmaları gereken şey, hem Avrupa'nın hem de tüm dünyanın güvenlik ve istikrarının yeniden tesisi için yapıcı önlemler almaktır" ifadelerini kullandı.
'Ukrayna'daki çatışmanın tarafı değiliz'
Bununla beraber büyükelçilik, Çin'in Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olmadığını ve taraflardan hiçbirine silah vermediğini vurguladı.
"Çin, Ukrayna krizinin başlatıcısı ya da tarafı değil. Biz, barışı tesis etmek adına müzakereleri kolaylaştırmakta kararlıyız. Çin, çatışmanın taraflarına silah sağlamıyor ve çift kullanımlı malların ihracatını sıkı bir şekilde kontrol ediyor. Bu durum, uluslararası toplum tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor" diye devam eden elçilik, Rusya ile Çin arasındaki ticaretin piyasa kurallarına ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ilkelerine tam uyum içinde ilerlediğini ve bundan dolayı bu işbirliğinin hiçbir şekilde eleştirilemeyeceğini ekledi.
"Çin, Ukrayna krizinin başlatıcısı ya da tarafı değil. Biz, barışı tesis etmek adına müzakereleri kolaylaştırmakta kararlıyız. Çin, çatışmanın taraflarına silah sağlamıyor ve çift kullanımlı malların ihracatını sıkı bir şekilde kontrol ediyor. Bu durum, uluslararası toplum tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor" diye devam eden elçilik, Rusya ile Çin arasındaki ticaretin piyasa kurallarına ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ilkelerine tam uyum içinde ilerlediğini ve bundan dolayı bu işbirliğinin hiçbir şekilde eleştirilemeyeceğini ekledi.