https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/rus-dis-istihbarat-servisi-zelenskiyin-alternatifini-arayan-abd-2-isim-belirledi-1085755135.html

Rus Dış İstihbarat Servisi: Zelenskiy'in alternatifini arayan ABD 2 isim belirledi

Rus Dış İstihbarat Servisi: Zelenskiy'in alternatifini arayan ABD 2 isim belirledi

Sputnik Türkiye

Feliks kod adlı istihbarat üyesi tarafından hazırlanan bir raporun gizliliğini kaldıran Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T10:40+0300

2024-07-11T10:40+0300

2024-07-11T10:40+0300

ukrayna krizi

rusya dış istihbarat servisi (svr)

ukrayna

vladimir zelenskiy

abd

pyotr poroşenko

vitaliy kliçko

valeriy zalujnıy

andrey yermak

fran sanchez

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'Razvedçik' (İstihbaratçı) adlı dergide yayınlanan belgelere göre Batılı ülkeler, Ukrayna'daki toplumsal durumdan son derece endişe duyuyor. "ABD Dışişleri Bakanlığı ve AB Dış İlişkiler Servisi, Ukrayna vatandaşları arasında Rusya'yla çatışmanın uzamasından kaynaklanan memnuniyetsizliğin arttığını, toplumsal duyarsızlığın hızla yayıldığını, devlet kurumlarına olan güvensizliğin arttığını, özellikle de görev süresinin 20 Mayıs'ta sona ermesinin ardından Zelenskiy'in meşruiyetinin tamamen ortadan kalktığını belirtiyor" denen belgede, ABD'li ve Avrupalı yetkililerin, hem Kiev rejimi temsilcilerine hem de Batılı silah üreticilerine devasa gelirler sağlayan 'savaş finansman programlarının' Zelenskiy'e bağlı olması nedeniyle Ukrayna muhalefetini itidalli ve sabırlı olmaya ikna ettiği vurgulandı.Eski Devlet Başkanı (Avrupa Dayanışma Partisi lideri) Pyotr Poroşenko ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko'nun Zelenskiy'in alternatifi olarak belirlendiğini ve bu isimlerle temas kurulduğunu kaydeden SVR, Washington'un bu konuda Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve eski Yüksek Rada Başkanı Dmitriy Razumkov ile çalışma yürütüldüğünü aktardı.'Fransa Mart ayında asker gönderme hazırlıklarına başladı'Ukrayna'daki çatışmalarda çok sayıda Fransız vatandaşının ölmesi nedeniyle Fransa Savunma Bakanlığı'nın endişeli olduğunu bildiren SVR, Paris'in sadece Harkov'da bulunan yabancı paralı asker konuşlanma noktasında düzenlenen bombardımanda onlarca Fransız'ın öldüğünü ve 20. yüzyılın ikinci yarısında Cezayir'deki savaştan bu yana yurtdışında bu kadar kayıp verilmediğini kabul ettiğinin altını çizdi.Fransa'nın bu durum karşısında Mart ayında Ukrayna'ya 2 bin askerden oluşan bir birlik gönderme kararı aldığını anlatan SVR, o dönemde başlayan hazırlıkların hala sürdüğünü ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/rus-buyukelci-antonov-abdnin-almanyaya-fuze-yerlestirme-plani-buyuk-bir-hata-1085751990.html

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rusya dış istihbarat servisi (svr), ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, pyotr poroşenko, vitaliy kliçko, valeriy zalujnıy, andrey yermak, fran sanchez, paralı asker