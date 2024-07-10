https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/tuikten-baskan-cetinkayanin-enflasyon-sozleri-hakkinda-aciklama-1085745889.html

TÜİK'ten Başkan Çetinkaya'nın 'enflasyon' sözleri hakkında açıklama

TÜİK'ten Başkan Çetinkaya'nın 'enflasyon' sözleri hakkında açıklama

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Başkan Erhan Çetinkaya’nın enflasyon ile ilgili açıklamalarının bağlamından koparıldığı belirterek, " bu açıklamalar... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T22:56+0300

2024-07-10T22:56+0300

2024-07-10T23:34+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

erhan çetinkaya

enflasyon

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Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, 8 Temmuz'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın enflasyona ilişkin kullandığı ifadelerin bazı medya kuruluşlarınca manipüle edildiği ifade edildi.Sosyal medya platformu X üzerinden yayımlanan açıklamda, şu ifadeler yer aldı:Kurum Başkanımız Dr. Erhan Çetinkaya tarafından 08.07.20024 tarihinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yapılan sunumda yer alan ve toplantıda konuşulan hususların manipüle edildiği görülmektedir.Başkanımız bir soru üzerine 'yüzde 45 ve yüzde 75 oranlarının her ikisi de son derece yüksek enflasyon oranlarıdır' İfadesini kullanmış ve bu açıklamalar bağlamından koparılarak manipüle edilerek servis edilmiştir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/tuik-acikladi-issizlik-mayis-ayinda-01-puan-azalarak-yuzde-84-oldu-1085721629.html

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), erhan çetinkaya, enflasyon