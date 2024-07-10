https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/canakkalede-bir-ayda-132-yangin-2-bin-625-futbol-sahasi-buyuklugunde-orman-yok-oldu-1085719711.html

Çanakkale'de bir ayda 132 yangın: 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

Çanakkale'de bir ayda 132 yangın: 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

Sputnik Türkiye

Çanakkale'de Haziran ayında 31'i orman yangını, 101'i orman dışı alan olmak üzere 132 yangın meydana geldi. 31 orman yangınında 658 hektar, 101 orman dışı alan... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T09:46+0300

2024-07-10T09:46+0300

2024-07-10T09:46+0300

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orman yangını

orman genel müdürlüğü

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Haziran ayında 31'i ormanlık alan olmak üzere toplam 132 yangında 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde bin 875 hektar alan zarar gördü.Haziran ayında Çanakkale başta olmak üzere Ayvacık, Bayramiç, Biga, Yenice, Çan, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki olmak üzere ilçelerde orman yangınları ile orman dışı alanlarda yangınlar meydana geldi. Haziran ayında 31'i orman yangını, 101'i orman dışı alan olmak üzere 132 yangın meydana geldi. 31 orman yangınında 658 hektar, 101 orman dışı alan olan bin 217 hektar alan zarar gördü. Haziran ayında meydana gelen 31'i ormanlık alan olmak üzere toplam 132 yangında 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde bin 875 hektar alan zarar gördü.5 ayda 59'u orman yangını olmak üzere 228 yangın meydana geldiÇanakkale'de 1 Ocak-30 Haziran arasında 59 orman yangını, 169'u orman dışı alan olmak üzere toplam 228 yangın meydana geldi. 59 orman yangınında 924 futbol sahası büyüklüğünde 660 hektar alan zarar gördü. 169 orman dışı yangında ise bin 741 futbol sahası büyüklüğünde bin 244.93 hektar alan yanarak küle döndü. 1 Ocak-30 Haziran arasındaki 228 yangında 2 bin 666 futbol sahası büyüklüğünde bin 90.93 hektar alan zarar gördü.'İnşallah Temmuz ve Ağustos ayları daha sakin geçer'Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, 2024 yılı yangın sezonunda bölgede 59 orman yangını çıktığını belirterek, “660 hektar orman alanımız zarar gördü. Bölgemiz Haziran ayında orman yangınları açısından sıkıntılı geçti. Bu 59 yangının 31 adeti Haziran ayında çıktı. 658 hektarlık alan Haziran ayında zarar gördü. Ayrıca Haziran ayı sonuna kadar 169 adet orman dışı yangına müdahale ettik. İnşallah Temmuz ve Ağustos ayları daha sakin geçer. Kazasız belasız atlatırız diye düşünüyoruz” dedi.Çanakkale bölgesindeki hava ve kara gücü hakkında da bilgi veren Demirci şu cümleleri kaydetti:Çanakkale'de vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olduğunu da kaydeden Demirci, “Dikkat ediyorlar. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında biraz daha dikkat etmelerini istiyoruz. Valilik tarafından ormana girişler yasaklandı. Bu yasaklara uymalarını, tescilli yerler haricinde piknik yapmamalarını, ateş yakmamalarını, bir ateş görürseler 112 ihbar hattına bildirmelerini rica ediyoruz. Vatandaşlara bu zamana kadarki desteklerinden dolayı da teşekkür ediyoruz" dedi.

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çanakkale, orman, orman yangını, orman genel müdürlüğü