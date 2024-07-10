Çanakkale'de bir ayda 132 yangın: 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin ya da kripto paralarla ilgileniyorsanız, size kötü bir haberimiz var'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'SHP, CHP’nin küskünlerine bir şemsiye mi açacak?'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sahipsiz köpeklerle ilgili rapor Erdoğan'a sunuldu
12:05
83 dk
HABER MASASI
Üç sendikadan asgari ücret feryadı!
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Suriye ile normalleşme için yeni bir süreç mi başladı?
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
17:47
3 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:14
19 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi
19:14
3 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
19:48
3 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
20:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Anksiyete ve Parkinson arasında bağlantı bulundu
07:07
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’ten enflasyon savunması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/canakkalede-bir-ayda-132-yangin-2-bin-625-futbol-sahasi-buyuklugunde-orman-yok-oldu-1085719711.html
Çanakkale'de bir ayda 132 yangın: 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu
Çanakkale'de bir ayda 132 yangın: 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de Haziran ayında 31'i orman yangını, 101'i orman dışı alan olmak üzere 132 yangın meydana geldi. 31 orman yangınında 658 hektar, 101 orman dışı alan... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T09:46+0300
2024-07-10T09:46+0300
türkiye
çanakkale
orman
orman yangını
orman genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085719521_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_1110ef6aedf1b27ca476ef8518878b66.jpg
Haziran ayında 31'i ormanlık alan olmak üzere toplam 132 yangında 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde bin 875 hektar alan zarar gördü.Haziran ayında Çanakkale başta olmak üzere Ayvacık, Bayramiç, Biga, Yenice, Çan, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki olmak üzere ilçelerde orman yangınları ile orman dışı alanlarda yangınlar meydana geldi. Haziran ayında 31'i orman yangını, 101'i orman dışı alan olmak üzere 132 yangın meydana geldi. 31 orman yangınında 658 hektar, 101 orman dışı alan olan bin 217 hektar alan zarar gördü. Haziran ayında meydana gelen 31'i ormanlık alan olmak üzere toplam 132 yangında 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde bin 875 hektar alan zarar gördü.5 ayda 59'u orman yangını olmak üzere 228 yangın meydana geldiÇanakkale'de 1 Ocak-30 Haziran arasında 59 orman yangını, 169'u orman dışı alan olmak üzere toplam 228 yangın meydana geldi. 59 orman yangınında 924 futbol sahası büyüklüğünde 660 hektar alan zarar gördü. 169 orman dışı yangında ise bin 741 futbol sahası büyüklüğünde bin 244.93 hektar alan yanarak küle döndü. 1 Ocak-30 Haziran arasındaki 228 yangında 2 bin 666 futbol sahası büyüklüğünde bin 90.93 hektar alan zarar gördü.'İnşallah Temmuz ve Ağustos ayları daha sakin geçer'Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, 2024 yılı yangın sezonunda bölgede 59 orman yangını çıktığını belirterek, “660 hektar orman alanımız zarar gördü. Bölgemiz Haziran ayında orman yangınları açısından sıkıntılı geçti. Bu 59 yangının 31 adeti Haziran ayında çıktı. 658 hektarlık alan Haziran ayında zarar gördü. Ayrıca Haziran ayı sonuna kadar 169 adet orman dışı yangına müdahale ettik. İnşallah Temmuz ve Ağustos ayları daha sakin geçer. Kazasız belasız atlatırız diye düşünüyoruz” dedi.Çanakkale bölgesindeki hava ve kara gücü hakkında da bilgi veren Demirci şu cümleleri kaydetti:Çanakkale'de vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olduğunu da kaydeden Demirci, “Dikkat ediyorlar. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında biraz daha dikkat etmelerini istiyoruz. Valilik tarafından ormana girişler yasaklandı. Bu yasaklara uymalarını, tescilli yerler haricinde piknik yapmamalarını, ateş yakmamalarını, bir ateş görürseler 112 ihbar hattına bildirmelerini rica ediyoruz. Vatandaşlara bu zamana kadarki desteklerinden dolayı da teşekkür ediyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/afad-baskani-memis-2-yil-icinde-turkiyenin-tum-derelerini-islah-etmeyi-planliyoruz-1085719245.html
türkiye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085719521_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_0fa98036d7f21b172e32fcf93ec4f743.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çanakkale, orman, orman yangını, orman genel müdürlüğü
çanakkale, orman, orman yangını, orman genel müdürlüğü

Çanakkale'de bir ayda 132 yangın: 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

09:46 10.07.2024
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW243586Çanakkale'de bir ayda 132 yangın: 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu
Çanakkale'de bir ayda 132 yangın: 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW243586
Abone ol
Çanakkale'de Haziran ayında 31'i orman yangını, 101'i orman dışı alan olmak üzere 132 yangın meydana geldi. 31 orman yangınında 658 hektar, 101 orman dışı alan olan bin 217 hektar alan zarar gördü.
Haziran ayında 31'i ormanlık alan olmak üzere toplam 132 yangında 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde bin 875 hektar alan zarar gördü.
Haziran ayında Çanakkale başta olmak üzere Ayvacık, Bayramiç, Biga, Yenice, Çan, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki olmak üzere ilçelerde orman yangınları ile orman dışı alanlarda yangınlar meydana geldi. Haziran ayında 31'i orman yangını, 101'i orman dışı alan olmak üzere 132 yangın meydana geldi. 31 orman yangınında 658 hektar, 101 orman dışı alan olan bin 217 hektar alan zarar gördü. Haziran ayında meydana gelen 31'i ormanlık alan olmak üzere toplam 132 yangında 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde bin 875 hektar alan zarar gördü.

5 ayda 59'u orman yangını olmak üzere 228 yangın meydana geldi

Çanakkale'de 1 Ocak-30 Haziran arasında 59 orman yangını, 169'u orman dışı alan olmak üzere toplam 228 yangın meydana geldi. 59 orman yangınında 924 futbol sahası büyüklüğünde 660 hektar alan zarar gördü. 169 orman dışı yangında ise bin 741 futbol sahası büyüklüğünde bin 244.93 hektar alan yanarak küle döndü. 1 Ocak-30 Haziran arasındaki 228 yangında 2 bin 666 futbol sahası büyüklüğünde bin 90.93 hektar alan zarar gördü.

'İnşallah Temmuz ve Ağustos ayları daha sakin geçer'

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, 2024 yılı yangın sezonunda bölgede 59 orman yangını çıktığını belirterek, “660 hektar orman alanımız zarar gördü. Bölgemiz Haziran ayında orman yangınları açısından sıkıntılı geçti. Bu 59 yangının 31 adeti Haziran ayında çıktı. 658 hektarlık alan Haziran ayında zarar gördü. Ayrıca Haziran ayı sonuna kadar 169 adet orman dışı yangına müdahale ettik. İnşallah Temmuz ve Ağustos ayları daha sakin geçer. Kazasız belasız atlatırız diye düşünüyoruz” dedi.
Çanakkale bölgesindeki hava ve kara gücü hakkında da bilgi veren Demirci şu cümleleri kaydetti:

Bu sene bölgemizde planlanan 1 adet idare helikopter Orman Genel Müdürlüğü tarafından bölgemize tahsis edildi. Yangın sezonu boyunca yangınların idare, koordinasyonunda görevli olacak. 3 adet su atar helikopter planlandı. Ayrıca havaalanında da 4 uçağımız sezon boyunca hizmet vermeye devam edecek. Hava gücümüzü geçmiş yıllara nazaran daha güçlü bir şekilde planlandı ve bunların etkisiyle yangınlara daha seri müdahale etme imkanı buluyoruz. Bölgemizde 1 İHA'mız var. Yangın sezonu boyunca ormanların gözetlenmesi, orman yangınlarına karşı erken ve etkin müdahale açısından oldukça katkı sağlıyor. 27 adet gözetleme kulemiz var. Kulelerimiz bir kısmında ve bunun haricinde hakim noktalarda 30 adet kameramız var. 7/24 ormanları gözetleyerek, hem orman yangınlarına karşı hem kanun dışı müdahalelere karşı tedbirlerimizi aldık. Müdahalelerimiz devam ediyor. Bu sene 5 adet su toplama çukuru diyoruz. Bunlar yaklaşık 600 ile 800 ton arasında kapasitesi var. 1 helikopterin 3 ton su alabildiğini düşünürsek ne kadar etkin olabileceği de ortaya çıkıyor. Bu sene yaptıklarımızla beraber toplamda sadece Orman Genel Müdürlüğü tarafından bölgemizde 56 adet su toplama çukuru yapıldı. Bunlarda yine hava araçlarının daha etkin ve verimli kullanılması noktasında ciddi katkılar sağlamaktadır.

Çanakkale'de vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olduğunu da kaydeden Demirci, “Dikkat ediyorlar. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında biraz daha dikkat etmelerini istiyoruz. Valilik tarafından ormana girişler yasaklandı. Bu yasaklara uymalarını, tescilli yerler haricinde piknik yapmamalarını, ateş yakmamalarını, bir ateş görürseler 112 ihbar hattına bildirmelerini rica ediyoruz. Vatandaşlara bu zamana kadarki desteklerinden dolayı da teşekkür ediyoruz" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
TÜRKİYE
AFAD Başkanı Memiş: 2 yıl içinde Türkiye’nin tüm derelerini ıslah etmeyi planlıyoruz
09:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала