https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/sabiha-gokcen-havalimanindan-madkom-karari-ucuslarin-yuzde-10u-iptal-edildi-1085745195.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan MADKOM kararı: Uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan MADKOM kararı: Uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
Sputnik Türkiye
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş), yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10'unun, Meteorolojik Acil... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T22:06+0300
2024-07-10T22:06+0300
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Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 13.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 10 azaltma kararı alındığını duyurdu.HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/istanbulda-deniz-dolmuslari-seferlere-basliyor-1085694994.html
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan MADKOM kararı: Uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
22:06 10.07.2024 (güncellendi: 22:12 10.07.2024)
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş), yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10'unun, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiğini açıkladı.
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 13.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 10 azaltma kararı alındığını duyurdu.
HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesinde alınan karara göre saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Uçuşunuzu hava yolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz."