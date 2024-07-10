Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan MADKOM kararı: Uçuşların yüzde 10'u iptal edildi

"Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesinde alınan karara göre saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Uçuşunuzu hava yolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz."