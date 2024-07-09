https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/istanbulda-deniz-dolmuslari-seferlere-basliyor-1085694994.html

İstanbul'da deniz dolmuşları seferlere başlıyor

İstanbul'da deniz dolmuşları seferlere başlıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları tarafından Haliç Tersanesi'nde yapılan 3 deniz dolmuşu, 15 Temmuz Pazartesi gününden itibaren... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T14:48+0300

2024-07-09T14:48+0300

2024-07-09T15:15+0300

türkiye

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istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi

ekrem imamoğlu

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Haliç Tersanesi'ndeki törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şehir Hatları Genel Müdürü Ercüment Güldik ve davetliler katıldı.Törende konuşan İmamoğlu, yeniden fonksiyon kazandırdıkları tarihi tersanede, kültür, sanat ve eğitim buluşmalarının yanı sıra imalat çalışmalarının yapıldığını söyledi.Bir nevi İstanbul'un silüeti olan vapurların yaşatılması için çalıştıklarını dile getiren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:Deniz dolmuşlarının, verimlilik ve kaynak tasarrufu için yolcu yoğunluğu düşük seferlerde kullanılması amacıyla üretildiğini belirten İmamoğlu, gemilerin aynı zamanda çevre dostu ve düşük emisyonlu olduğunu anlattı.Konuşmaların ardından "Haliç-1", "Haliç-2" ve "Haliç-3" isimli deniz dolmuşları, vapur düdükleri eşliğinde denize indirildi. İmamoğlu ve protokol üyeleri "Haliç-2" deniz dolmuşuyla Haliç Tersanesi'nden İBB İletişim Koordinatörlüğünün bulunduğu iskeleye kadar tur attı. Deniz dolmuşu 33 yolcu kapasiteliToplu ulaşım seferlerinde kullanılmak üzere ilk etapta 7 deniz dolmuşunun üretimine, Haliç Tersanesi'nde martta başlandı. Bugüne kadar üretimi tamamlanan 3 deniz dolmuşu, İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefer yapacak.Kompozit malzemeden, vakum infizyon yöntemiyle üretilen bir deniz dolmuşu, tek seferde 33 yolcu taşıyabilecek. 15 Temmuz Pazartesi günü sefere başlayacak deniz dolmuşlarında, Şehir Hatlarının ücret tarifesi uygulanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/imamoglu-kentsel-donusume-can-suyu-geliyor-diyerek-detaylari-acikladi-1085581893.html

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