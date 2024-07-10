https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/rus-buyukelci-antonov-nato-zirvesinin-ilk-gunu-ittifakin-saldirgan-dogasini-ortaya-koydu-1085714502.html

Rus Büyükelçi Antonov: NATO Zirvesinin ilk günü ittifakın saldırgan doğasını ortaya koydu

Rus Büyükelçi Antonov: NATO Zirvesinin ilk günü ittifakın saldırgan doğasını ortaya koydu

Sputnik Türkiye

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Washington’da düzenlenen NATO Zirvesi’nin ilk gününün ittifakın saldırgan doğasını ortaya koyduğunu belirterek... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T07:24+0300

2024-07-10T07:24+0300

2024-07-10T07:44+0300

dünya

ukrayna krizi

rusya

anatoliy antonov

abd

washington

nato

nato zirvesi

batı

barış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101525/85/1015258523_0:239:2780:1803_1920x0_80_0_0_07555d4ff423e4b3b1de70630d8cbf46.jpg

Rus diplomat, düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen NATO Zirvesi’nin ilk gününü değerlendirdi.Batı ülkelerin ‘altın milyar’ lehine otoriter düzen dayatmaya ve üçüncü dünya savaşı yolunu açmaya devam ederken Rusya’yı Ukrayna şeklindeki ‘koçbaşı’ ile kıramamanın çaresizliği içinde olduğunu kaydeden Antonov, NATO Zirvesi’nin ilk gününde barışa dair tek bir kelime duymadıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Antonov, Batı ülkelerinin uyguladığı politikanın, özellikle Rusya’ya sırtını dönmeyen Küresel Güney ve Doğu ülkeleri arasında artan bir tepkiye yol açtığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ukrayna-ordusu-donetskte-bir-hastaneyi-vurdu-1085712592.html

rusya

washington

batı

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, rusya, anatoliy antonov, abd, washington, nato, nato zirvesi, batı, barış, ukrayna