https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/rus-buyukelci-antonov-nato-zirvesinin-ilk-gunu-ittifakin-saldirgan-dogasini-ortaya-koydu-1085714502.html
Rus Büyükelçi Antonov: NATO Zirvesinin ilk günü ittifakın saldırgan doğasını ortaya koydu
Rus Büyükelçi Antonov: NATO Zirvesinin ilk günü ittifakın saldırgan doğasını ortaya koydu
Sputnik Türkiye
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Washington’da düzenlenen NATO Zirvesi’nin ilk gününün ittifakın saldırgan doğasını ortaya koyduğunu belirterek... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T07:24+0300
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Rus diplomat, düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen NATO Zirvesi’nin ilk gününü değerlendirdi.Batı ülkelerin ‘altın milyar’ lehine otoriter düzen dayatmaya ve üçüncü dünya savaşı yolunu açmaya devam ederken Rusya’yı Ukrayna şeklindeki ‘koçbaşı’ ile kıramamanın çaresizliği içinde olduğunu kaydeden Antonov, NATO Zirvesi’nin ilk gününde barışa dair tek bir kelime duymadıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Antonov, Batı ülkelerinin uyguladığı politikanın, özellikle Rusya’ya sırtını dönmeyen Küresel Güney ve Doğu ülkeleri arasında artan bir tepkiye yol açtığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ukrayna-ordusu-donetskte-bir-hastaneyi-vurdu-1085712592.html
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ukrayna krizi, rusya, anatoliy antonov, abd, washington, nato, nato zirvesi, batı, barış, ukrayna
Rus Büyükelçi Antonov: NATO Zirvesinin ilk günü ittifakın saldırgan doğasını ortaya koydu
07:24 10.07.2024 (güncellendi: 07:44 10.07.2024)
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Washington’da düzenlenen NATO Zirvesi’nin ilk gününün ittifakın saldırgan doğasını ortaya koyduğunu belirterek etkinlik sırasında barışa dair tek bir kelime duymadıklarını kaydetti.
Rus diplomat, düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen NATO Zirvesi’nin ilk gününü değerlendirdi.
NATO Zirvesi'nin ilk günü ittifakın saldırgan doğasını doğruladı. ABD ve uydu devletler, militarizm ve askeri genişleme vaazları vermeye devam etti.
Batı ülkelerin ‘altın milyar’ lehine otoriter düzen dayatmaya ve üçüncü dünya savaşı yolunu açmaya devam ederken Rusya’yı Ukrayna şeklindeki ‘koçbaşı’ ile kıramamanın çaresizliği içinde olduğunu kaydeden Antonov, NATO Zirvesi’nin ilk gününde barışa dair tek bir kelime duymadıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Askeri psikoza ve ülkemizi inatla şeytanlaştırmaya devam ettiler. Kuzey Atlantik İttifakı bu şekilde kendi toplumunu korkutmaya ve bizi stratejik bir yenilgiye uğratmak amacıyla Kiev rejimini destekleme harcamalarındaki sınırsız artışı haklı göstermeye çalışıyor.
Antonov, Batı ülkelerinin uyguladığı politikanın, özellikle Rusya’ya sırtını dönmeyen Küresel Güney ve Doğu ülkeleri arasında artan bir tepkiye yol açtığını kaydetti.