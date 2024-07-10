https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/nato-uyesi-bir-ulke-daha-ukraynaya-f-16-savas-ucagi-verecegini-acikladi-1085733375.html

NATO üyesi bir ülke daha Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı vereceğini açıkladı

NATO üyesi bir ülke daha Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı vereceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Batılı ülkeler Rusya ordusunun giderek artan zaferleri karşısında Ukrayna'nın direncini ayakta tutmak için Kiev'e desteklerini sürdürürken NATO ülkesi Norveç... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T15:24+0300

2024-07-10T15:24+0300

2024-07-10T15:25+0300

ukrayna krizi

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nato

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jonas gahr støre

f-16

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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna'ya 6 F-16 savaş uçağı vereceklerini duyurdu.VG gazetesine demeç veren Store, "Norveç, Ukrayna'ya 6 F-16 savaş uçağı gönderme kararı aldı" dedi.Store, F-16'ların sevkiyatına bu yıl içinde başlamayı planladıklarını da belirtti.Rus ordusu Ukrayna'da F-16'lar için hazırlanan üsleri vuruyorBatılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermek ve Ukrayna ordusunun bu uçakları konuşlandırmak ve kullanmak için hazırlıkları devam ederken Rusya Silahlı Kuvvetleri, F-16'lar için hazırlanan tesisleri birbiri ardına vuruyor.Daha önce Hmelnitskaya Bölgesi'nde F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov Hava Üssü'ne birkaç kez bombardıman düzenleyen Rus güçleri, Haziran başında da Ukrayna'nın en batısındaki Lviv Bölgesi'nin Strıy kentinde bulunan hava üssünü vurmuştu.ABD, Danimarka, Hollanda ve Belçika, Kiev'e F-16 verecekABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu. Eğitimlerden sonra ABD'den de çok sayıda F-16'nın Ukrayna'ya gitmesi bekleniyor.Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder de, Brüksel'deki hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 2024 yılı sonuna kadar Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını tedarik edebileceğini söylemişti.Danimarka'nın ilk 6 F-16'yı yılbaşına kadar Kiev'e teslim etmesi bekleniyordu ancak Danimarka Savunma Bakanlığı, uçakların Kiev'e transferinde bir gecikme olduğunu ve teslimatın 2024 yılının ikinci çeyreğine ertelendiğini duyurmuştu. Savunma Bakanı Poulsen, gecikmenin nedenini Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin daha uzun sürmesi olarak açıklamıştı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, F-16 ve eğitimli pilotların bu yıl Ukrayna'ya gönderilmeye başlanacağını dile getirmişti.Putin, en başından beri F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştıRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e F-16 tedarikiyle ilgili söylemlerin ortaya çıktığı dönemde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.Putin, Mart sonundaki bir açıklamasında da, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi hakkında “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz" vurgusu yapmıştı.Rus lider Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını da defaatle dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/putin-uyarmisti-zelenskiy-abdde-itiraf-etti-f-16-ve-abramslar-gidisati-degistirecek-gucte-degil-1085721329.html

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norveç, nato, ukrayna, jonas gahr støre, f-16, nato genel sekreteri jens stoltenberg, abd, nato zirvesi, belçika, hollanda, rusya, vladimir putin