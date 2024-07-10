https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/insaat-maliyet-endeksi-yillik-yuzde-7278-artti-1085722874.html

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 72.78 arttı

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 72.78 arttı

Sputnik Türkiye

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72.78 arttı. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T10:33+0300

2024-07-10T10:33+0300

2024-07-10T10:33+0300

ekonomi

inşaat

endeks

maliyet

bina

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72.78 arttı.Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.25 arttı, işçilik endeksi yüzde 0.84 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58.75 arttı, işçilik endeksi yüzde 108.93 arttı.Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 71.51 arttı, aylık yüzde 1.36 arttıBina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1.36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71.51 arttı.Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.69 arttı, işçilik endeksi yüzde 0.75 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56.80 arttı, işçilik endeksi yüzde 108.25 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 77.10 arttı, aylık yüzde 0.30 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0.30 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77.10 arttı.Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0.08 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1.17 arttı.Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 65.09 arttı, işçilik endeksi yüzde 111.44 arttı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ikinci-el-otomobil-satislari-durdu-noterler-bos-kaldi-1085721173.html

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inşaat, endeks, maliyet, bina, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)