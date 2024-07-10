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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/insaat-maliyet-endeksi-yillik-yuzde-7278-artti-1085722874.html
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 72.78 arttı
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 72.78 arttı
Sputnik Türkiye
İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72.78 arttı. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T10:33+0300
2024-07-10T10:33+0300
ekonomi
inşaat
endeks
maliyet
bina
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72.78 arttı.Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.25 arttı, işçilik endeksi yüzde 0.84 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58.75 arttı, işçilik endeksi yüzde 108.93 arttı.Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 71.51 arttı, aylık yüzde 1.36 arttıBina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1.36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71.51 arttı.Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.69 arttı, işçilik endeksi yüzde 0.75 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56.80 arttı, işçilik endeksi yüzde 108.25 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 77.10 arttı, aylık yüzde 0.30 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0.30 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77.10 arttı.Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0.08 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1.17 arttı.Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 65.09 arttı, işçilik endeksi yüzde 111.44 arttı.
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inşaat, endeks, maliyet, bina, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
inşaat, endeks, maliyet, bina, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 72.78 arttı

10:33 10.07.2024
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW216417Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı, sahil inşaat
Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı, sahil inşaat - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW216417
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İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72.78 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72.78 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.25 arttı, işçilik endeksi yüzde 0.84 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58.75 arttı, işçilik endeksi yüzde 108.93 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 71.51 arttı, aylık yüzde 1.36 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1.36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71.51 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.69 arttı, işçilik endeksi yüzde 0.75 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56.80 arttı, işçilik endeksi yüzde 108.25 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 77.10 arttı, aylık yüzde 0.30 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0.30 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77.10 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0.08 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1.17 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 65.09 arttı, işçilik endeksi yüzde 111.44 arttı.
Noter - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
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