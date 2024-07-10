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İkinci el otomobil satışları durdu, noterler boş kaldı
İkinci el otomobil satışları durdu, noterler boş kaldı
Sputnik Türkiye
İkinci el otomobil piyasası durma noktasına geldi. Noterlerde araç satışı işlemlerinin geçtiğimiz yıla göre yüzde 40’a yakın düştüğü aktarıldı. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
ikinci el
ikinci el otomobil
istanbul
konut
otomobil
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İstanbul’da geçtiğimiz yıl yoğunluk oluştuğu görülen noterlerde bugünlerde aynı manzara görülmüyor.Konut satışlarının geçmiş yıla göre azalmış olması, son dönemde ikinci el otomobil satışlarının azalması noterlerdeki durgunluğa sebep olarak gösteriliyor.Araç satışlarının az olması İstanbul İstoç Oto Ticaret Merkezi’ndeki noterlere de yansıdı.Araç satışı işlem sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 40’a yakın düşüş olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yıl yatırım amaçlı otomobil alan vatandaşlar da bu yıl görülmezken noterlerdeki sessizlik dikkat çekti.Otomobil satışı yapan bayilerin sıfır araç fiyatlarını kampanyalarla düşürmesi de ikinci el otomobil satışlarını düşüren etken olarak göze çarptı.“İkini el otomobil satışı durma noktasına geldiği için noter işlemleri yarı yarıya düştü”İkinci el otomobil piyasasında durgunluğun olduğunu belirten Bakırköy 24’üncü Noterliği Başkatibi Ahmet Turan, “Geçen yıla göre bu yıl ortalama yüzde 40 ikinci el otomobil satışında bir düşüş var. Bunun farklı nedenleri var. Şu anda 7 Temmuz itibariyle ‘Güvenlik Paketi’ ile ilgili bayilerin yapmış olduğu sıfır araçlarda kampanyanlar var. Bu nedenle vatandaş sıfır araca yönelmiş durumda. Dolayısıyla bu da ikinci el otomobil satışını olumsuz etkiliyor. Bu durum noter işlemlerini olumsuz etkiledi. Geçen sene sadece bizim bulunduğumuz oto galericiler sitesinde günlük 400 araç satışı yapılıyordu. Bu rakam bu sene 150’ye düşmüş durumda. Vatandaş artık aracı yatırım aracı olarak görmüyor. Şu anda vatandaşlar nakit parasını faizde kullanıyor. Dolayısıyla otomobil satışı eskiye göre azalmış durumda. Bu da noter işlemlerini olumsuz etki ediyor” şeklinde konuştu.
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ikinci el, ikinci el otomobil, istanbul, konut, otomobil
ikinci el, ikinci el otomobil, istanbul, konut, otomobil

İkinci el otomobil satışları durdu, noterler boş kaldı

10:19 10.07.2024
© İHANoter
Noter - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© İHA
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İkinci el otomobil piyasası durma noktasına geldi. Noterlerde araç satışı işlemlerinin geçtiğimiz yıla göre yüzde 40’a yakın düştüğü aktarıldı.
İstanbul’da geçtiğimiz yıl yoğunluk oluştuğu görülen noterlerde bugünlerde aynı manzara görülmüyor.

Konut satışlarının geçmiş yıla göre azalmış olması, son dönemde ikinci el otomobil satışlarının azalması noterlerdeki durgunluğa sebep olarak gösteriliyor.

Araç satışlarının az olması İstanbul İstoç Oto Ticaret Merkezi’ndeki noterlere de yansıdı.

Araç satışı işlem sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 40’a yakın düşüş olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yıl yatırım amaçlı otomobil alan vatandaşlar da bu yıl görülmezken noterlerdeki sessizlik dikkat çekti.

Otomobil satışı yapan bayilerin sıfır araç fiyatlarını kampanyalarla düşürmesi de ikinci el otomobil satışlarını düşüren etken olarak göze çarptı.

“İkini el otomobil satışı durma noktasına geldiği için noter işlemleri yarı yarıya düştü”


İkinci el otomobil piyasasında durgunluğun olduğunu belirten Bakırköy 24’üncü Noterliği Başkatibi Ahmet Turan, “Geçen yıla göre bu yıl ortalama yüzde 40 ikinci el otomobil satışında bir düşüş var. Bunun farklı nedenleri var. Şu anda 7 Temmuz itibariyle ‘Güvenlik Paketi’ ile ilgili bayilerin yapmış olduğu sıfır araçlarda kampanyanlar var. Bu nedenle vatandaş sıfır araca yönelmiş durumda. Dolayısıyla bu da ikinci el otomobil satışını olumsuz etkiliyor. Bu durum noter işlemlerini olumsuz etkiledi. Geçen sene sadece bizim bulunduğumuz oto galericiler sitesinde günlük 400 araç satışı yapılıyordu. Bu rakam bu sene 150’ye düşmüş durumda. Vatandaş artık aracı yatırım aracı olarak görmüyor. Şu anda vatandaşlar nakit parasını faizde kullanıyor. Dolayısıyla otomobil satışı eskiye göre azalmış durumda. Bu da noter işlemlerini olumsuz etki ediyor” şeklinde konuştu.
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