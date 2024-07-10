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Hatay'da dalgıçlar, köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi
Hatay'da dalgıçlar, köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi
Sputnik Türkiye
Hatay'da Akdeniz derinliklerine dalan dalgıcın köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldiği anlar kameraya yansıdı. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
köpekbalığı
akdeniz
dalış
samandağ
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Biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Hatay’ın kıyıları birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Akdeniz’in derinliklerine Samandağ ilçesinde dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, köpek balığı sürüsüyle karşılaştı.Bu anları tepe kamerasıyla kayıt altına alan Rıdvanoğlu, eşsiz görüntüler kaydetti.Ekibiyle dalış yapan Akın Rıdvanoğlu, “Hafta sonu arkadaşlarla beraber Karamağara dediğimiz bölgede bir dalış gerçekleştirdik. Dalışta bir balık kalabalığı dikkatimizi çekti. Biraz daha derine indiğimizde orada köpek balıklarına denk geldik. Bu bizi biraz daha heyecanlandı, biraz daha yaklaşmak istedik bize zarar vermeyeceklerini düşündük ki zaten de öyle oldu. Karınlarının tok olduğunu düşündüğümüzden dolayı bizle çok ilgilenmediler. Zaten biz kendilerine yem dağıttık. Balıkları da denize saldık biraz bundan dolayı görüp de çekmek istedik. Aslında hem heyecan verici hem de korkutucu bir manzarayla karşı karşıya kaldık camgöz aslında en tehlikeli köpek balıklarından biridir. Bu cins aç değilse hiç saldırı yapmaz hiç saldırı gerçekleşmez ama aç ise direkt ne görürse hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya yeme atağında bulunacaktır” ifadelerini kullandı.
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Akdeniz’de dalgıçlar, köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi
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Akdeniz’de dalgıçlar, köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi
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köpekbalığı, akdeniz, dalış, samandağ, video, видео
köpekbalığı, akdeniz, dalış, samandağ, video, видео

Hatay'da dalgıçlar, köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi

10:01 10.07.2024 (güncellendi: 10:03 10.07.2024)
© İHA
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Hatay'da Akdeniz derinliklerine dalan dalgıcın köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldiği anlar kameraya yansıdı.
Biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Hatay’ın kıyıları birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Akdeniz’in derinliklerine Samandağ ilçesinde dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, köpek balığı sürüsüyle karşılaştı.

Bu anları tepe kamerasıyla kayıt altına alan Rıdvanoğlu, eşsiz görüntüler kaydetti.

Ekibiyle dalış yapan Akın Rıdvanoğlu, “Hafta sonu arkadaşlarla beraber Karamağara dediğimiz bölgede bir dalış gerçekleştirdik. Dalışta bir balık kalabalığı dikkatimizi çekti. Biraz daha derine indiğimizde orada köpek balıklarına denk geldik. Bu bizi biraz daha heyecanlandı, biraz daha yaklaşmak istedik bize zarar vermeyeceklerini düşündük ki zaten de öyle oldu. Karınlarının tok olduğunu düşündüğümüzden dolayı bizle çok ilgilenmediler. Zaten biz kendilerine yem dağıttık. Balıkları da denize saldık biraz bundan dolayı görüp de çekmek istedik. Aslında hem heyecan verici hem de korkutucu bir manzarayla karşı karşıya kaldık camgöz aslında en tehlikeli köpek balıklarından biridir. Bu cins aç değilse hiç saldırı yapmaz hiç saldırı gerçekleşmez ama aç ise direkt ne görürse hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya yeme atağında bulunacaktır” ifadelerini kullandı.
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