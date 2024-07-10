https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/guvenlik-kaynaklari-kayserideki-olaylari-provoke-eden-hesaplarin-pkk-ve-feto-baglantisi-belirlendi-1085739926.html
Güvenlik kaynakları: Kayseri'deki olayları provoke eden hesapların PKK ve FETÖ bağlantısı belirlendi
Güvenlik kaynakları: Kayseri'deki olayları provoke eden hesapların PKK ve FETÖ bağlantısı belirlendi
Sputnik Türkiye
Güvenlik birimlerinin provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan hesaplardan bazılarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY destekçisi olduğunu tespit ettiği... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T18:47+0300
2024-07-10T18:47+0300
2024-07-10T18:47+0300
kayseri
türkiye
pkk
fetö
terör örgütü
terör
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Kayseri'de Suriyeli bir kişinin çocuğa cinsel istismarı üzerine çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY bağlantısı belirlendi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kayseri'den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden ve Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde meydana gelen olaylara ilişkin provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımda bulunan hesaplardan bazılarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY destekçisi oldukları tespit edildi.Ayrıca bu hesapların bazı kullanıcılarının ABD ile Almanya bağlantılı şahıslar olduğu belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bakan-yerlikayadan-kayseri-aciklamasi-67-gozalti-1085405715.html
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kayseri, pkk, fetö, terör örgütü, terör
kayseri, pkk, fetö, terör örgütü, terör
Güvenlik kaynakları: Kayseri'deki olayları provoke eden hesapların PKK ve FETÖ bağlantısı belirlendi
Güvenlik birimlerinin provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan hesaplardan bazılarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY destekçisi olduğunu tespit ettiği belirtildi.
Kayseri'de Suriyeli bir kişinin çocuğa cinsel istismarı üzerine çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY bağlantısı belirlendi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kayseri'den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden ve Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde meydana gelen olaylara ilişkin provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımda bulunan hesaplardan bazılarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY destekçisi oldukları tespit edildi.
Ayrıca bu hesapların bazı kullanıcılarının ABD ile Almanya bağlantılı şahıslar olduğu belirlendi.