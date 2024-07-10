https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/guvenlik-kaynaklari-kayserideki-olaylari-provoke-eden-hesaplarin-pkk-ve-feto-baglantisi-belirlendi-1085739926.html

Güvenlik kaynakları: Kayseri'deki olayları provoke eden hesapların PKK ve FETÖ bağlantısı belirlendi

Güvenlik kaynakları: Kayseri'deki olayları provoke eden hesapların PKK ve FETÖ bağlantısı belirlendi

Sputnik Türkiye

Güvenlik birimlerinin provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan hesaplardan bazılarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY destekçisi olduğunu tespit ettiği... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T18:47+0300

2024-07-10T18:47+0300

2024-07-10T18:47+0300

kayseri

türkiye

pkk

fetö

terör örgütü

terör

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Kayseri'de Suriyeli bir kişinin çocuğa cinsel istismarı üzerine çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY bağlantısı belirlendi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kayseri'den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden ve Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde meydana gelen olaylara ilişkin provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımda bulunan hesaplardan bazılarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY destekçisi oldukları tespit edildi.Ayrıca bu hesapların bazı kullanıcılarının ABD ile Almanya bağlantılı şahıslar olduğu belirlendi.

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kayseri, pkk, fetö, terör örgütü, terör