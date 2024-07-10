https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/fransiz-siyasetci-michel-ve-von-der-leyen-orbanin-rusya-hamlesi-karsisinda-ofkeden-boguluyorlar-1085715540.html

Fransız siyasetçi: Michel ve Von der Leyen, Orban’ın Rusya hamlesi karşısında öfkeden boğuluyorlar

Fransız siyasetçi: Michel ve Von der Leyen, Orban’ın Rusya hamlesi karşısında öfkeden boğuluyorlar

Sputnik Türkiye

Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T08:16+0300

2024-07-10T08:16+0300

2024-07-10T08:12+0300

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ukrayna krizi

fransa

florian philippot

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charles michel

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ursula von der leyen

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Fransız siyasetçi Florian Philippot, sosyal medya platformu Х hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan lideri Orban’ın Ukrayna, Rusya ve Çin ziyaretleri ile Avrupalı yetkililerin bu ziyaretlere verdiği tepkiyi değerlendirdi.Avrupalı yetkililerin, Macaristan liderinin barış mücadelesine verdiği olumsuz tepkinin çok açıklayıcı olduğunu kaydeden Philippot, Fransa’ya derin devlet için çalışan ‘savaş makinesi’ olarak nitelediği AB’den çıkma çağrısında bulundu.Orban, ülkesinin 1 Temmuz'da AB dönem başkanlığını 6 aylığına devralmasının ardından 2 Temmuz'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 5 Temmuz'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 8 Temmuz’da Pekin’de Çin lideri Şi Cinping’le görüşmüştü.Orban'ın Rusya'yı ziyareti AB yönetimi ve bazı AB ülkelerinin tepkisini çekmişti.

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