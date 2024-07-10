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Fransız siyasetçi: Michel ve Von der Leyen, Orban’ın Rusya hamlesi karşısında öfkeden boğuluyorlar
Fransız siyasetçi: Michel ve Von der Leyen, Orban’ın Rusya hamlesi karşısında öfkeden boğuluyorlar
Sputnik Türkiye
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
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Fransız siyasetçi Florian Philippot, sosyal medya platformu Х hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan lideri Orban’ın Ukrayna, Rusya ve Çin ziyaretleri ile Avrupalı yetkililerin bu ziyaretlere verdiği tepkiyi değerlendirdi.Avrupalı yetkililerin, Macaristan liderinin barış mücadelesine verdiği olumsuz tepkinin çok açıklayıcı olduğunu kaydeden Philippot, Fransa’ya derin devlet için çalışan ‘savaş makinesi’ olarak nitelediği AB’den çıkma çağrısında bulundu.Orban, ülkesinin 1 Temmuz'da AB dönem başkanlığını 6 aylığına devralmasının ardından 2 Temmuz'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 5 Temmuz'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 8 Temmuz’da Pekin’de Çin lideri Şi Cinping’le görüşmüştü.Orban'ın Rusya'yı ziyareti AB yönetimi ve bazı AB ülkelerinin tepkisini çekmişti.
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ukrayna krizi, fransa, florian philippot, avrupa birliği, ab, ab konseyi, charles michel, avrupa komisyonu, ursula von der leyen, macaristan, viktor orban, ukrayna, rusya, çin, trolleme, barış

Fransız siyasetçi: Michel ve Von der Leyen, Orban’ın Rusya hamlesi karşısında öfkeden boğuluyorlar

08:16 10.07.2024
© AFP 2023Charles Michel ile Ursula von der Leyen
Charles Michel ile Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023
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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlığı çözme çabalarından son derece rahatsız olduğunu belirtti.
Fransız siyasetçi Florian Philippot, sosyal medya platformu Х hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan lideri Orban’ın Ukrayna, Rusya ve Çin ziyaretleri ile Avrupalı yetkililerin bu ziyaretlere verdiği tepkiyi değerlendirdi.
Viktor Orban, AB’yi trollemeye devam ediyor. Barış görüşmeleri için Çin’e gitti. Bunu Ukrayna’ya ve ardından Rusya’ya ziyaretlerinin ardından yaptı. Charles Michel ve Ursula von der Leyen öfkeden boğuluyor çünkü Orban, AB'nin kavgacı histerisinin tam tersi bir diyalog ve barış mesajı getiriyor.
Avrupalı yetkililerin, Macaristan liderinin barış mücadelesine verdiği olumsuz tepkinin çok açıklayıcı olduğunu kaydeden Philippot, Fransa’ya derin devlet için çalışan ‘savaş makinesi’ olarak nitelediği AB’den çıkma çağrısında bulundu.
Orban, ülkesinin 1 Temmuz'da AB dönem başkanlığını 6 aylığına devralmasının ardından 2 Temmuz'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 5 Temmuz'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 8 Temmuz’da Pekin’de Çin lideri Şi Cinping’le görüşmüştü.
Orban'ın Rusya'yı ziyareti AB yönetimi ve bazı AB ülkelerinin tepkisini çekmişti.
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