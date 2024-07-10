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Biden’den Ukrayna’ya ‘stratejik dahil düzinelerce hava savunma sistemi’ sözü
Biden’den Ukrayna’ya ‘stratejik dahil düzinelerce hava savunma sistemi’ sözü
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin ve müttefiklerinin önümüzdeki aylarda Ukrayna’ya beş stratejik ve onlarca taktik hava savunma sistemi sağlayacağını belirtti. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
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NATO Zirvesi’nin resmi açılış töreninde konuşan Biden, “ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya Ukrayna’ya ilave beş adet stratejik hava savunma sistemi sağlayacak. Önümüzdeki aylarda ABD ve ortaklarımız Ukrayna’ya ilave düzinelerce taktik hava savunma sistemi sağlayacak” açıklamasında bulundu.Hava savunma konusunda Ukrayna’ya öncelik vermeyi planladıklarını söyleyen ABD lideri, Kiev’e hava savunma sistemlerini diğer müttefiklere göre daha erken sağlayacaklarını kaydetti.Biden, 2025’te Kiev’in yüzlerce hava savunma füzesi alacağını da sözlerine ekledi.Washington ve partnerlerin yaptığı ortak açıklamada, Ukrayna’ya ABD yapımı Patriot ve İtalya yapımı SAMP-T stratejik sistemlerin yanı sıra, NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS ve Gepard taktik sistemler verilecek.ABD ve müttefikleri, Ukrayna’nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik bir milyar dolardan fazla fon ayırma taahhüdünde bulundu. NATO ve Kiev, ittifakla uyumlu entegre bir hava ve füze savunma mimarisi üzerinde çalışmalar başlattı.Rusya, 2022’de NATO ülkelerine Ukrayna’ya silah sevkiyatı konusunda bir nota göndermişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev rejimi için silah taşıyan tüm kargoların Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov ayrıca ABD ve NATO’nun silah sevkiyatları ve Ukraynalı askerlere verilen eğitimle çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu da vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/rus-buyukelci-antonov-nato-zirvesinin-ilk-gunu-ittifakin-saldirgan-dogasini-ortaya-koydu-1085714502.html
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ukrayna krizi, nato, nato zirvesi, abd, joe biden, ukrayna, patriot, samp-t, iris-t, silah sevkiyatı, hava savunma, rusya, sergey lavrov, rus ordusu
ukrayna krizi, nato, nato zirvesi, abd, joe biden, ukrayna, patriot, samp-t, iris-t, silah sevkiyatı, hava savunma, rusya, sergey lavrov, rus ordusu

Biden’den Ukrayna’ya ‘stratejik dahil düzinelerce hava savunma sistemi’ sözü

07:51 10.07.2024
© AA / Ukrayna Devlet BaşkanlığıZelenskiy Biden ile bir araya geldi
Zelenskiy Biden ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© AA / Ukrayna Devlet Başkanlığı
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ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin ve müttefiklerinin önümüzdeki aylarda Ukrayna’ya beş stratejik ve onlarca taktik hava savunma sistemi sağlayacağını belirtti.
NATO Zirvesi’nin resmi açılış töreninde konuşan Biden, “ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya Ukrayna’ya ilave beş adet stratejik hava savunma sistemi sağlayacak. Önümüzdeki aylarda ABD ve ortaklarımız Ukrayna’ya ilave düzinelerce taktik hava savunma sistemi sağlayacak” açıklamasında bulundu.
Hava savunma konusunda Ukrayna’ya öncelik vermeyi planladıklarını söyleyen ABD lideri, Kiev’e hava savunma sistemlerini diğer müttefiklere göre daha erken sağlayacaklarını kaydetti.
Biden, 2025’te Kiev’in yüzlerce hava savunma füzesi alacağını da sözlerine ekledi.
Washington ve partnerlerin yaptığı ortak açıklamada, Ukrayna’ya ABD yapımı Patriot ve İtalya yapımı SAMP-T stratejik sistemlerin yanı sıra, NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS ve Gepard taktik sistemler verilecek.
ABD ve müttefikleri, Ukrayna’nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik bir milyar dolardan fazla fon ayırma taahhüdünde bulundu. NATO ve Kiev, ittifakla uyumlu entegre bir hava ve füze savunma mimarisi üzerinde çalışmalar başlattı.
Rusya, 2022’de NATO ülkelerine Ukrayna’ya silah sevkiyatı konusunda bir nota göndermişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev rejimi için silah taşıyan tüm kargoların Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov ayrıca ABD ve NATO’nun silah sevkiyatları ve Ukraynalı askerlere verilen eğitimle çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu da vurgulamıştı.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
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