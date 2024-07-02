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FED’den ABD ekonomisiyle ilgili kritik açıklama: İçinde bulunduğumuz yol kabul edilemez
FED’den ABD ekonomisiyle ilgili kritik açıklama: İçinde bulunduğumuz yol kabul edilemez
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, ülkesinin bütçe açığı yolunun sürdürülemez olduğunu vurgularken, bunun tartışmasız şekilde öncelikli konu... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T19:52+0300
2024-07-02T19:52+0300
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abd merkez bankası (fed)
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Powell, “İçinde bulunduğumuz yol kabul edilemez, buna hiç şüphe yok. Odak noktamız da ‘sürdürebileceğimiz bir yola nasıl geri dönebiliriz’ olmalı” ifadelerini kullandı.Fed Başkanı, Washington'un dış borç ve bütçe açıkları konusunda uzun vadede ‘bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini’, bunu geç yapmaktansa erken yapmanın daha iyi olacağını vurguladı.ABD Kongresi Bütçe Ofisi, 2024 yılında GSYH'nin yüzde 99'una denk gelen ulusal borcun 2034 yılında GSYH'nin yüzde 122'sine yükseleceğini tahmin ediyor.Faiz indirimi için tarih vermekten kaçındıPara politikasını gevşetmeye başlamadan önce enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde düşeceğinden daha emin olmak istediklerini vurgulayan Powell, son zamanlarda görülen türden daha fazla veri tespit etmek istediklerini yineledi.Powell, iş gücü piyasasının güçlü kalmasını istediklerine dikkati çekerek, iş gücü piyasasının beklenmedik şekilde zayıflamasının politika tepkisi gerektirebileceğini dile getirdi.İlk faiz indiriminin eylül ayında olup olmayacağına yönelik soruya cevap vermekten kaçınan Powell, "Bugün burada belirli tarihlere değinmeyeceğim. Çok erken gidersek enflasyonu düşürmek için yaptığımız iyi işi boşa çıkarabileceğimizin ve çok geç gidersek büyümeyi ve toparlanmayı gereksiz yere baltalayabileceğimizin farkındayız" ifadelerini kullandı.Powell, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak seçilmesi durumunda Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler olacağına dair soru üzerine, "Ben buna hiç odaklanmıyorum. Gerçekten sadece işimizi yapmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.ABD'nin sahip olduğu borç seviyesinin sürdürülemez olmadığını ifade eden Powell, ancak bütçe açığı yolunun sürdürülemez olduğunu bunun tartışmasız şekilde öncelikli konu olması gerektiğini anlattı.Powell, bu yıl bir faiz indirimine mi yoksa iki faiz indirimine mi gidileceğine ilişkin soru üzerine de "Yorum yok" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/imf-fed-politika-faizini-en-azindan-2024-sonuna-kadar-mevcut-seviyede-tutmali-1085305778.html
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abd, fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell

FED’den ABD ekonomisiyle ilgili kritik açıklama: İçinde bulunduğumuz yol kabul edilemez

19:52 02.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIJerome Powell
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, ülkesinin bütçe açığı yolunun sürdürülemez olduğunu vurgularken, bunun tartışmasız şekilde öncelikli konu olması gerektiğinin altını çizdi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Powell, “İçinde bulunduğumuz yol kabul edilemez, buna hiç şüphe yok. Odak noktamız da ‘sürdürebileceğimiz bir yola nasıl geri dönebiliriz’ olmalı” ifadelerini kullandı.
Fed Başkanı, Washington'un dış borç ve bütçe açıkları konusunda uzun vadede ‘bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini’, bunu geç yapmaktansa erken yapmanın daha iyi olacağını vurguladı.
ABD Kongresi Bütçe Ofisi, 2024 yılında GSYH'nin yüzde 99'una denk gelen ulusal borcun 2034 yılında GSYH'nin yüzde 122'sine yükseleceğini tahmin ediyor.

Faiz indirimi için tarih vermekten kaçındı

Para politikasını gevşetmeye başlamadan önce enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde düşeceğinden daha emin olmak istediklerini vurgulayan Powell, son zamanlarda görülen türden daha fazla veri tespit etmek istediklerini yineledi.
Powell, iş gücü piyasasının güçlü kalmasını istediklerine dikkati çekerek, iş gücü piyasasının beklenmedik şekilde zayıflamasının politika tepkisi gerektirebileceğini dile getirdi.
İlk faiz indiriminin eylül ayında olup olmayacağına yönelik soruya cevap vermekten kaçınan Powell, "Bugün burada belirli tarihlere değinmeyeceğim. Çok erken gidersek enflasyonu düşürmek için yaptığımız iyi işi boşa çıkarabileceğimizin ve çok geç gidersek büyümeyi ve toparlanmayı gereksiz yere baltalayabileceğimizin farkındayız" ifadelerini kullandı.
Powell, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak seçilmesi durumunda Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler olacağına dair soru üzerine, "Ben buna hiç odaklanmıyorum. Gerçekten sadece işimizi yapmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.
ABD'nin sahip olduğu borç seviyesinin sürdürülemez olmadığını ifade eden Powell, ancak bütçe açığı yolunun sürdürülemez olduğunu bunun tartışmasız şekilde öncelikli konu olması gerektiğini anlattı.
Powell, bu yıl bir faiz indirimine mi yoksa iki faiz indirimine mi gidileceğine ilişkin soru üzerine de "Yorum yok" yanıtını verdi.
Здание МВФ в Вашингтоне, США - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
EKONOMİ
IMF: Fed politika faizini en azından 2024 sonuna kadar mevcut seviyede tutmalı
28 Haziran , 00:20
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