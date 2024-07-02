https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/fedden-abd-ekonomisiyle-ilgili-kritik-aciklama-icinde-bulundugumuz-yol-kabul-edilemez-1085452826.html

FED’den ABD ekonomisiyle ilgili kritik açıklama: İçinde bulunduğumuz yol kabul edilemez

FED’den ABD ekonomisiyle ilgili kritik açıklama: İçinde bulunduğumuz yol kabul edilemez

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, ülkesinin bütçe açığı yolunun sürdürülemez olduğunu vurgularken, bunun tartışmasız şekilde öncelikli konu... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T19:52+0300

2024-07-02T19:52+0300

2024-07-02T19:52+0300

eksen

abd

fed

abd merkez bankası (fed)

jerome powell

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Powell, “İçinde bulunduğumuz yol kabul edilemez, buna hiç şüphe yok. Odak noktamız da ‘sürdürebileceğimiz bir yola nasıl geri dönebiliriz’ olmalı” ifadelerini kullandı.Fed Başkanı, Washington'un dış borç ve bütçe açıkları konusunda uzun vadede ‘bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini’, bunu geç yapmaktansa erken yapmanın daha iyi olacağını vurguladı.ABD Kongresi Bütçe Ofisi, 2024 yılında GSYH'nin yüzde 99'una denk gelen ulusal borcun 2034 yılında GSYH'nin yüzde 122'sine yükseleceğini tahmin ediyor.Faiz indirimi için tarih vermekten kaçındıPara politikasını gevşetmeye başlamadan önce enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde düşeceğinden daha emin olmak istediklerini vurgulayan Powell, son zamanlarda görülen türden daha fazla veri tespit etmek istediklerini yineledi.Powell, iş gücü piyasasının güçlü kalmasını istediklerine dikkati çekerek, iş gücü piyasasının beklenmedik şekilde zayıflamasının politika tepkisi gerektirebileceğini dile getirdi.İlk faiz indiriminin eylül ayında olup olmayacağına yönelik soruya cevap vermekten kaçınan Powell, "Bugün burada belirli tarihlere değinmeyeceğim. Çok erken gidersek enflasyonu düşürmek için yaptığımız iyi işi boşa çıkarabileceğimizin ve çok geç gidersek büyümeyi ve toparlanmayı gereksiz yere baltalayabileceğimizin farkındayız" ifadelerini kullandı.Powell, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak seçilmesi durumunda Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler olacağına dair soru üzerine, "Ben buna hiç odaklanmıyorum. Gerçekten sadece işimizi yapmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.ABD'nin sahip olduğu borç seviyesinin sürdürülemez olmadığını ifade eden Powell, ancak bütçe açığı yolunun sürdürülemez olduğunu bunun tartışmasız şekilde öncelikli konu olması gerektiğini anlattı.Powell, bu yıl bir faiz indirimine mi yoksa iki faiz indirimine mi gidileceğine ilişkin soru üzerine de "Yorum yok" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/imf-fed-politika-faizini-en-azindan-2024-sonuna-kadar-mevcut-seviyede-tutmali-1085305778.html

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