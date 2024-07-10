Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor

Dezenflasyon sürecinde uyguladığımız istihdam dostu politikalar sayesinde ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2024 yılı Mayıs ayı işsizlik verisi yüzde 8.4 oranıyla azalmaya devam etmektedir. Bir önce aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı geçtiğimiz yıl Mayıs ayına göre 1.1 puan azalmıştır.

İstihdamımız bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 267 bin kişi artarak 32.9 milyon kişi olurken istihdam oranı da yüzde 50 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Ekonomimizin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan işgücüne katılma oranı da yüzde 54.5 ile tarihi zirvededir.

İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerin ve kadınların üretimde daha fazla rol üstlenmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede uyguladığımız politikalar sayesinde gençlerde işsizlik geçen yılın aynı ayına göre 1.3 puan azalarak yüzde 15, kadınlarda ise aynı oran 2 puan azalarak yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir. Dezenflasyon döneminde ilerlerken, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan, girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen kalkınma odaklı politikalarımızla istihdamı artırmaya devam edeceğiz.