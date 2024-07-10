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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mayıs iş gücü istatistiklerine göre, iş gücüne katılım oranının yüzde 54.5 ile tarihi zirveye ulaştığını dile getirdi. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.Dezenflasyon sürecinde uyguladıkları istihdam dostu politikalar sayesinde ekonominin istihdam üretmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2024 Mayıs ayı işsizlik verisinin yüzde 8.4 oranla azalmaya devam ettiğini bildirdi.Bir önceki aya ve Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerine göre iyi performans gösteren işsizlik oranının geçen yıl mayıs ayına göre 1.1 puan azaldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/tuik-acikladi-issizlik-mayis-ayinda-01-puan-azalarak-yuzde-84-oldu-1085721629.html
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cevdet yılmaz, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), işsizlik, orta vadeli program, orta vadeli program (ovp)
cevdet yılmaz, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), işsizlik, orta vadeli program, orta vadeli program (ovp)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor

12:01 10.07.2024
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mayıs iş gücü istatistiklerine göre, iş gücüne katılım oranının yüzde 54.5 ile tarihi zirveye ulaştığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.
Dezenflasyon sürecinde uyguladıkları istihdam dostu politikalar sayesinde ekonominin istihdam üretmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2024 Mayıs ayı işsizlik verisinin yüzde 8.4 oranla azalmaya devam ettiğini bildirdi.
Bir önceki aya ve Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerine göre iyi performans gösteren işsizlik oranının geçen yıl mayıs ayına göre 1.1 puan azaldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

Dezenflasyon sürecinde uyguladığımız istihdam dostu politikalar sayesinde ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2024 yılı Mayıs ayı işsizlik verisi yüzde 8.4 oranıyla azalmaya devam etmektedir. Bir önce aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı geçtiğimiz yıl Mayıs ayına göre 1.1 puan azalmıştır.

İstihdamımız bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 267 bin kişi artarak 32.9 milyon kişi olurken istihdam oranı da yüzde 50 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Ekonomimizin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan işgücüne katılma oranı da yüzde 54.5 ile tarihi zirvededir.

İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerin ve kadınların üretimde daha fazla rol üstlenmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede uyguladığımız politikalar sayesinde gençlerde işsizlik geçen yılın aynı ayına göre 1.3 puan azalarak yüzde 15, kadınlarda ise aynı oran 2 puan azalarak yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir. Dezenflasyon döneminde ilerlerken, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan, girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen kalkınma odaklı politikalarımızla istihdamı artırmaya devam edeceğiz.

Türkiye İstatistik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
TÜRKİYE
TÜİK açıkladı: İşsizlik, Mayıs ayında 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu
10:26
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