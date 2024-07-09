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Dünyanın en iyi 30 takımı açıklandı: Türkiye'den 2 takım listede
Dünyanın en iyi 30 takımı açıklandı: Türkiye'den 2 takım listede
Sputnik Türkiye
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yıllık süreci baz alarak dünyanın en iyi kulüplerini açıkladı. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
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IFFHS'nin 1 yıllık performansları yayınlandı ve en iyi futbol takımları açıklandı. İlk 30'a giren 2 Türk takımı dikkat çekerken liderliği Real Madrid aldı.İşte sıralama:1- Real Madrid 371 puan2- Manchester City 369 puan3- Leverkusen 355 puan4- Atalanta 316 puan5- Dortmund 261 puan6- Atletico Madrid 258 puan6- Bayern Munih 258 puan8- Barcelona 256 puan9- Arsenal 248 puan10- Inter 247 puan29- Galatasaray 205.5 puan30- Fenerbahçe 203.5 puan
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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), sıralama, takım, milli takım, a takım, galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe
futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), sıralama, takım, milli takım, a takım, galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe

Dünyanın en iyi 30 takımı açıklandı: Türkiye'den 2 takım listede

07:02 09.07.2024 (güncellendi: 07:05 09.07.2024)
© AA / Abdulhamid HoşbaşZiraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yıllık süreci baz alarak dünyanın en iyi kulüplerini açıkladı.
IFFHS'nin 1 yıllık performansları yayınlandı ve en iyi futbol takımları açıklandı. İlk 30'a giren 2 Türk takımı dikkat çekerken liderliği Real Madrid aldı.
İşte sıralama:

1- Real Madrid 371 puan

2- Manchester City 369 puan

3- Leverkusen 355 puan

4- Atalanta 316 puan

5- Dortmund 261 puan

6- Atletico Madrid 258 puan

6- Bayern Munih 258 puan

8- Barcelona 256 puan

9- Arsenal 248 puan

10- Inter 247 puan

29- Galatasaray 205.5 puan

30- Fenerbahçe 203.5 puan

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