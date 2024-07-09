https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/dunyanin-en-iyi-30-takimi-aciklandi-turkiyeden-2-takim-listede-1085668645.html
Dünyanın en iyi 30 takımı açıklandı: Türkiye'den 2 takım listede
Dünyanın en iyi 30 takımı açıklandı: Türkiye'den 2 takım listede
Sputnik Türkiye
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yıllık süreci baz alarak dünyanın en iyi kulüplerini açıkladı. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T07:02+0300
2024-07-09T07:02+0300
2024-07-09T07:05+0300
spor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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IFFHS'nin 1 yıllık performansları yayınlandı ve en iyi futbol takımları açıklandı. İlk 30'a giren 2 Türk takımı dikkat çekerken liderliği Real Madrid aldı.İşte sıralama:1- Real Madrid 371 puan2- Manchester City 369 puan3- Leverkusen 355 puan4- Atalanta 316 puan5- Dortmund 261 puan6- Atletico Madrid 258 puan6- Bayern Munih 258 puan8- Barcelona 256 puan9- Arsenal 248 puan10- Inter 247 puan29- Galatasaray 205.5 puan30- Fenerbahçe 203.5 puan
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/real-madridin-arda-guler-karari-belli-oldu-kampa-goturulmeyecek-1085645990.html
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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), sıralama, takım, milli takım, a takım, galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe
futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), sıralama, takım, milli takım, a takım, galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe
Dünyanın en iyi 30 takımı açıklandı: Türkiye'den 2 takım listede
07:02 09.07.2024 (güncellendi: 07:05 09.07.2024)
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yıllık süreci baz alarak dünyanın en iyi kulüplerini açıkladı.
IFFHS'nin 1 yıllık performansları yayınlandı ve en iyi futbol takımları açıklandı. İlk 30'a giren 2 Türk takımı dikkat çekerken liderliği Real Madrid aldı.
2- Manchester City 369 puan
6- Atletico Madrid 258 puan
29- Galatasaray 205.5 puan
30- Fenerbahçe 203.5 puan