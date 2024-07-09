https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/mugla-marmaristeki-44luk-deprem-sonrasi-naci-gorurden-uyari-uzun-suredir-hareketli-1085688946.html
Muğla Marmaris'teki 4.4'lük deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: 'Uzun süredir hareketli'
Muğla Marmaris'teki 4.4'lük deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: 'Uzun süredir hareketli'
Sputnik Türkiye
AFAD verilerine göre Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T13:39+0300
2024-07-09T13:39+0300
2024-07-09T13:39+0300
muğla
marmaris
deprem
deprem
türkiye
afad
naci görür
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12.11'de Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Sarsıntının derinliği 6.89 kilometre olarak ölçüldü.Deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.X'ten haritalı bir paylaşım yapan Görür, "Marmaris-Orhaniye/Muğla’da 4,4 Mw deprem oldu. Deprem Marmaris ve Orhaniye’nin guneyindeki fay zonu içerisinde. Güney Ege Helen- Kıbrıs yayı ve Plini-Strabo transform fayı nedeniyle uzun süredir hareketli" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/afad-duyurdu-muglada-deprem-1085686096.html
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Muğla Marmaris'teki 4.4'lük deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: 'Uzun süredir hareketli'
AFAD verilerine göre Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12.11'de Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 6.89 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
X'ten haritalı bir paylaşım yapan Görür, "Marmaris-Orhaniye/Muğla’da 4,4 Mw deprem oldu. Deprem Marmaris ve Orhaniye’nin guneyindeki fay zonu içerisinde. Güney Ege Helen- Kıbrıs yayı ve Plini-Strabo transform fayı nedeniyle uzun süredir hareketli" dedi.