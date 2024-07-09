https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/mugla-marmaristeki-44luk-deprem-sonrasi-naci-gorurden-uyari-uzun-suredir-hareketli-1085688946.html

Muğla Marmaris'teki 4.4'lük deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: 'Uzun süredir hareketli'

Muğla Marmaris'teki 4.4'lük deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: 'Uzun süredir hareketli'

Sputnik Türkiye

AFAD verilerine göre Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T13:39+0300

2024-07-09T13:39+0300

2024-07-09T13:39+0300

muğla

marmaris

deprem

deprem

türkiye

afad

naci görür

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12.11'de Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Sarsıntının derinliği 6.89 kilometre olarak ölçüldü.Deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.X'ten haritalı bir paylaşım yapan Görür, "Marmaris-Orhaniye/Muğla’da 4,4 Mw deprem oldu. Deprem Marmaris ve Orhaniye’nin guneyindeki fay zonu içerisinde. Güney Ege Helen- Kıbrıs yayı ve Plini-Strabo transform fayı nedeniyle uzun süredir hareketli" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/afad-duyurdu-muglada-deprem-1085686096.html

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