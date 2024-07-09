https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/afad-duyurdu-muglada-deprem-1085686096.html

AFAD duyurdu, Yerlikaya'dan açıklama geldi: Muğla'da deprem

AFAD duyurdu, Yerlikaya'dan açıklama geldi: Muğla'da deprem

Sputnik Türkiye

AFAD'ın son verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T12:28+0300

2024-07-09T12:28+0300

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türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son depremler açıklamasına göre, saat 12.11'de 4.4 büyüklüğünde sarsıntı oldu.Depremin 6.89 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.Depremin Muğla ve Marmaris'te de hissedildiği öğrenildi.Yerlikaya açıkladı: An itibari ile olumsuz bir durum yokturKonuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya şunları aktardı:

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