https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/afad-duyurdu-muglada-deprem-1085686096.html
AFAD duyurdu, Yerlikaya'dan açıklama geldi: Muğla'da deprem
AFAD duyurdu, Yerlikaya'dan açıklama geldi: Muğla'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'ın son verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T12:28+0300
2024-07-09T12:28+0300
2024-07-09T13:11+0300
türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son depremler açıklamasına göre, saat 12.11'de 4.4 büyüklüğünde sarsıntı oldu.Depremin 6.89 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.Depremin Muğla ve Marmaris'te de hissedildiği öğrenildi.Yerlikaya açıkladı: An itibari ile olumsuz bir durum yokturKonuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya şunları aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/ucuz-ve-pahali-sigara-farki-kalkiyor-enflasyon-artmasin-diye-otv-duzeni-degisecek-1085677197.html
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AFAD duyurdu, Yerlikaya'dan açıklama geldi: Muğla'da deprem
12:28 09.07.2024 (güncellendi: 13:11 09.07.2024)
AFAD'ın son verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son depremler açıklamasına göre, saat 12.11'de 4.4 büyüklüğünde sarsıntı oldu.
Depremin 6.89 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.
Depremin Muğla ve Marmaris'te de hissedildiği öğrenildi.
Yerlikaya açıkladı: An itibari ile olumsuz bir durum yoktur
Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya şunları aktardı:
"Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."