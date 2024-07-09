https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/kuzey-kore-askeri-egitim-heyetinden-rusyaya-resmi-ziyaret-1085693622.html

Kuzey Kore askeri heyetinden Rusya'ya eğitim ziyareti

Kuzey Kore askeri heyetinden Rusya'ya eğitim ziyareti

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore, taraflar arasında 'kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması' imzalanmasının ardından Rusya'ya resmi ziyaret için askeri eğitim heyeti gönderdi. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T14:22+0300

2024-07-09T14:22+0300

2024-07-09T14:22+0300

savunma

rusya

kuzey kore

anlaşma

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Ülkenin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Askeri Üniversitesi Rektörü Kim Kum-chol'un liderliğindeki heyetin dün yola çıktığını duyurdu.Heyetin seyahat programı ve ziyaretin amacı hakkında bir bilgi paylaşılmazken, bu, Moskova ile Pyongyang arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmasının ardından Kuzey Kore'den askeri yetkililerin Rusya'ya yaptığı ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçti.Adını ülkenin kurucusu Kim Il Sung'dan alan Pyongyang'daki Askeri Üniversite'de Kuzey Kore ordusuna subaylar yetiştiriliyor.Putin'in Kuzey Kore ziyaretiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, "Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" demişti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek, ilişkilerin yüksek ittifak seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

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