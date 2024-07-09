https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/kuzey-kore-askeri-egitim-heyetinden-rusyaya-resmi-ziyaret-1085693622.html
Kuzey Kore askeri heyetinden Rusya'ya eğitim ziyareti
Kuzey Kore askeri heyetinden Rusya'ya eğitim ziyareti
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore, taraflar arasında 'kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması' imzalanmasının ardından Rusya'ya resmi ziyaret için askeri eğitim heyeti gönderdi. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T14:22+0300
2024-07-09T14:22+0300
2024-07-09T14:22+0300
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kuzey kore
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Ülkenin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Askeri Üniversitesi Rektörü Kim Kum-chol'un liderliğindeki heyetin dün yola çıktığını duyurdu.Heyetin seyahat programı ve ziyaretin amacı hakkında bir bilgi paylaşılmazken, bu, Moskova ile Pyongyang arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmasının ardından Kuzey Kore'den askeri yetkililerin Rusya'ya yaptığı ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçti.Adını ülkenin kurucusu Kim Il Sung'dan alan Pyongyang'daki Askeri Üniversite'de Kuzey Kore ordusuna subaylar yetiştiriliyor.Putin'in Kuzey Kore ziyaretiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, "Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" demişti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek, ilişkilerin yüksek ittifak seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/kremlinden-moskovanin-iki-koreden-birini-sec-diyen-seule-sert-yanit-1085660315.html
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rusya, kuzey kore, anlaşma
rusya, kuzey kore, anlaşma
Kuzey Kore askeri heyetinden Rusya'ya eğitim ziyareti
Kuzey Kore, taraflar arasında 'kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması' imzalanmasının ardından Rusya'ya resmi ziyaret için askeri eğitim heyeti gönderdi.
Ülkenin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Askeri Üniversitesi Rektörü Kim Kum-chol'un liderliğindeki heyetin dün yola çıktığını duyurdu.
Heyetin seyahat programı ve ziyaretin amacı hakkında bir bilgi paylaşılmazken, bu, Moskova ile Pyongyang arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmasının ardından Kuzey Kore'den askeri yetkililerin Rusya'ya yaptığı ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçti.
Adını ülkenin kurucusu Kim Il Sung'dan alan Pyongyang'daki Askeri Üniversite'de Kuzey Kore ordusuna subaylar yetiştiriliyor.
Putin'in Kuzey Kore ziyareti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.
Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, "Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" demişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek, ilişkilerin yüksek ittifak seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.