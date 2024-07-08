https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/kremlinden-moskovanin-iki-koreden-birini-sec-diyen-seule-sert-yanit-1085660315.html

Kremlin’den, ‘iki Kore'den birini seç’ diyen Seul’e sert yanıt

Kremlin’den, ‘iki Kore'den birini seç’ diyen Seul’e sert yanıt

Sputnik Türkiye

Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol’un “Rusya'nın iyi ilişkiler için iki Kore'den birini seçmesi gerektiği” yönündeki açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T17:26+0300

2024-07-08T17:26+0300

2024-07-08T17:26+0300

dünya

rusya

güney kore

kuzey kore

yoon suk-yeol

moskova

pyongyang

seul

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Rusya’nın hem Kuzey Kore hem de Güney Kore ile ilişki kurmanın gerekli olduğunu düşündüğüne vurgu yapan Peskov, Güney Kore liderinin Moskova için ‘iki Kore’den birini’ seçmesi gerektiği açıklamalarına hiçbir şekilde katılmadıklarının altını çizdi.“Biz böyle bir yaklaşıma karşıyız ve hiçbir şekilde katılmıyoruz” diyen Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın bölgedeki tüm devletlerle birlikte hem Kuzey Kore hem de Güney Kore ile iyi ilişkiler kurmaktan yana olduğunu kaydettiği değerlendirmesini soruyla sonlandırdı:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın zamanda gerçekleştirdiği Kuzey Kore ziyareti sırasında iki ülke arasında, taraflardan birine yönelik dışarıdan saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngören Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalanmıştı.Putin, Kuzey Kore ile yapılan anlaşmanın karşılıklı savunmaya ilişkin hükümlerin ‘askeri saldırı durumunda’ geçerli olacağına dikkat çekerek, “Pyongyang’a saldırmayı planlamıyorsa Seul’un bu konuda korkacak bir şeyi olmamalı” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/guney-korede-yolsuzlukla-suclanan-devlet-baskani-yoonun-azli-icin-imza-toplaniyor-1085438079.html

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kuzey kore

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Sputnik Türkiye

rusya, güney kore, kuzey kore, yoon suk-yeol, moskova, pyongyang, seul