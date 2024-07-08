https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/kremlinden-moskovanin-iki-koreden-birini-sec-diyen-seule-sert-yanit-1085660315.html
Kremlin’den, ‘iki Kore'den birini seç’ diyen Seul’e sert yanıt
Kremlin’den, ‘iki Kore'den birini seç’ diyen Seul’e sert yanıt
Sputnik Türkiye
Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol’un “Rusya'nın iyi ilişkiler için iki Kore'den birini seçmesi gerektiği” yönündeki açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T17:26+0300
2024-07-08T17:26+0300
2024-07-08T17:26+0300
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Rusya’nın hem Kuzey Kore hem de Güney Kore ile ilişki kurmanın gerekli olduğunu düşündüğüne vurgu yapan Peskov, Güney Kore liderinin Moskova için ‘iki Kore’den birini’ seçmesi gerektiği açıklamalarına hiçbir şekilde katılmadıklarının altını çizdi.“Biz böyle bir yaklaşıma karşıyız ve hiçbir şekilde katılmıyoruz” diyen Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın bölgedeki tüm devletlerle birlikte hem Kuzey Kore hem de Güney Kore ile iyi ilişkiler kurmaktan yana olduğunu kaydettiği değerlendirmesini soruyla sonlandırdı:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın zamanda gerçekleştirdiği Kuzey Kore ziyareti sırasında iki ülke arasında, taraflardan birine yönelik dışarıdan saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngören Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalanmıştı.Putin, Kuzey Kore ile yapılan anlaşmanın karşılıklı savunmaya ilişkin hükümlerin ‘askeri saldırı durumunda’ geçerli olacağına dikkat çekerek, “Pyongyang’a saldırmayı planlamıyorsa Seul’un bu konuda korkacak bir şeyi olmamalı” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/guney-korede-yolsuzlukla-suclanan-devlet-baskani-yoonun-azli-icin-imza-toplaniyor-1085438079.html
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rusya, güney kore, kuzey kore, yoon suk-yeol, moskova, pyongyang, seul
rusya, güney kore, kuzey kore, yoon suk-yeol, moskova, pyongyang, seul
Kremlin’den, ‘iki Kore'den birini seç’ diyen Seul’e sert yanıt
Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol’un “Rusya'nın iyi ilişkiler için iki Kore'den birini seçmesi gerektiği” yönündeki açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Seul'un Moskova'ya karşı düşmanca bir tutum takındığını hatırlattı.
Rusya’nın hem Kuzey Kore hem de Güney Kore ile ilişki kurmanın gerekli olduğunu düşündüğüne vurgu yapan Peskov, Güney Kore liderinin Moskova için ‘iki Kore’den birini’ seçmesi gerektiği açıklamalarına hiçbir şekilde katılmadıklarının altını çizdi.
“Biz böyle bir yaklaşıma karşıyız ve hiçbir şekilde katılmıyoruz” diyen Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın bölgedeki tüm devletlerle birlikte hem Kuzey Kore hem de Güney Kore ile iyi ilişkiler kurmaktan yana olduğunu kaydettiği değerlendirmesini soruyla sonlandırdı:
Fiili olarak şu anda sahip olduğumuz şey şu: Pyongyang gibi bir ortak ve Seul gibi Rusya karşıtı yaptırımlara katılan bir ülke var. Sayın Yoon'un ne demek istediğini anlamak zor. Biz tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmaktan yanayız. Ancak bize karşı düşmanca bir tutum sergileyen ülkelerle nasıl iyi ilişkiler kurabiliriz?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın zamanda gerçekleştirdiği Kuzey Kore ziyareti sırasında iki ülke arasında, taraflardan birine yönelik dışarıdan saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngören Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalanmıştı.
Putin, Kuzey Kore ile yapılan anlaşmanın karşılıklı savunmaya ilişkin hükümlerin ‘askeri saldırı durumunda’ geçerli olacağına dikkat çekerek, “Pyongyang’a saldırmayı planlamıyorsa Seul’un bu konuda korkacak bir şeyi olmamalı” demişti.