https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/hava-kosullari-engelliyor-turksat-6anin-firlatma-operasyonu-gecikmeli-gerceklestirilecek-1085667665.html
Hava koşulları engelliyor: Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu gecikmeli gerçekleştirilecek
Hava koşulları engelliyor: Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu gecikmeli gerçekleştirilecek
Sputnik Türkiye
Bu gece 12.00'de gönderilmesi beklenen TÜRKSAT uydusu, hava muhalefeti nedeniyle henüz gönderilemedi. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T01:17+0300
2024-07-09T01:17+0300
2024-07-09T01:19+0300
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türksat uydu haberleşme kablo tv ve işletme anonim şirketi
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Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzaya fırlatılması, hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.SpaceX’in sosyal medya hesabı X’ten yapılan açıklamada, daha önce Türkiye saatiyle 00.20 olarak duyurulan fırlatma saatinin ertelendiği bildirildi. İlk olarak 00.41’e, ardından 01.00 ve 01.30’a ertelenen fırlatma saatinin, hava koşullarının durumuna göre daha ileri saatlere de kalabileceği belirtildi.Açıklamada, fırlatma operasyonunun hava şartlarına bağlı olarak ertelendiği ve ekiplerin hava durumunu takip etmeye devam ettiği ifade edildi. Türksat 6A’nın başarılı bir şekilde uzaya gönderilmesi için tüm hazırlıkların devam ettiği belirtildi.
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Hava koşulları engelliyor: Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu gecikmeli gerçekleştirilecek
01:17 09.07.2024 (güncellendi: 01:19 09.07.2024)
Bu gece 12.00'de gönderilmesi beklenen TÜRKSAT uydusu, hava muhalefeti nedeniyle henüz gönderilemedi.
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzaya fırlatılması, hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.
SpaceX’in sosyal medya hesabı X’ten yapılan açıklamada, daha önce Türkiye saatiyle 00.20 olarak duyurulan fırlatma saatinin ertelendiği bildirildi. İlk olarak 00.41’e, ardından 01.00 ve 01.30’a ertelenen fırlatma saatinin, hava koşullarının durumuna göre daha ileri saatlere de kalabileceği belirtildi.
Açıklamada, fırlatma operasyonunun hava şartlarına bağlı olarak ertelendiği ve ekiplerin hava durumunu takip etmeye devam ettiği ifade edildi. Türksat 6A’nın başarılı bir şekilde uzaya gönderilmesi için tüm hazırlıkların devam ettiği belirtildi.