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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/hava-kosullari-engelliyor-turksat-6anin-firlatma-operasyonu-gecikmeli-gerceklestirilecek-1085667665.html
Hava koşulları engelliyor: Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu gecikmeli gerçekleştirilecek
Hava koşulları engelliyor: Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu gecikmeli gerçekleştirilecek
Sputnik Türkiye
Bu gece 12.00'de gönderilmesi beklenen TÜRKSAT uydusu, hava muhalefeti nedeniyle henüz gönderilemedi. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzaya fırlatılması, hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.SpaceX’in sosyal medya hesabı X’ten yapılan açıklamada, daha önce Türkiye saatiyle 00.20 olarak duyurulan fırlatma saatinin ertelendiği bildirildi. İlk olarak 00.41’e, ardından 01.00 ve 01.30’a ertelenen fırlatma saatinin, hava koşullarının durumuna göre daha ileri saatlere de kalabileceği belirtildi.Açıklamada, fırlatma operasyonunun hava şartlarına bağlı olarak ertelendiği ve ekiplerin hava durumunu takip etmeye devam ettiği ifade edildi. Türksat 6A’nın başarılı bir şekilde uzaya gönderilmesi için tüm hazırlıkların devam ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1085667437.html
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türksat, türksat 6a, türksat 5b, türksat uydu haberleşme kablo tv ve işletme anonim şirketi, uydu görüntüsü, uydu, abd
türksat, türksat 6a, türksat 5b, türksat uydu haberleşme kablo tv ve işletme anonim şirketi, uydu görüntüsü, uydu, abd

Hava koşulları engelliyor: Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu gecikmeli gerçekleştirilecek

01:17 09.07.2024 (güncellendi: 01:19 09.07.2024)
© AATürksat, İMC TV'nin sözleşmesini feshetti
Türksat, İMC TV'nin sözleşmesini feshetti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© AA
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Bu gece 12.00'de gönderilmesi beklenen TÜRKSAT uydusu, hava muhalefeti nedeniyle henüz gönderilemedi.
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzaya fırlatılması, hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.
SpaceX’in sosyal medya hesabı X’ten yapılan açıklamada, daha önce Türkiye saatiyle 00.20 olarak duyurulan fırlatma saatinin ertelendiği bildirildi. İlk olarak 00.41’e, ardından 01.00 ve 01.30’a ertelenen fırlatma saatinin, hava koşullarının durumuna göre daha ileri saatlere de kalabileceği belirtildi.
Açıklamada, fırlatma operasyonunun hava şartlarına bağlı olarak ertelendiği ve ekiplerin hava durumunu takip etmeye devam ettiği ifade edildi. Türksat 6A’nın başarılı bir şekilde uzaya gönderilmesi için tüm hazırlıkların devam ettiği belirtildi.
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