https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1085667437.html
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaretler nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T01:05+0300
2024-07-09T01:05+0300
2024-07-09T01:05+0300
politika
cevdet yılmaz
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
abd
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, 9-11 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan tezkerede kararın, Anayasa'nın 106. Maddesi gereğince alındığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/ak-partili-gulerden-sokak-kopeklerine-iliskin-aciklama-otenazi-yoluyla-son-vermek-lazim--1085666427.html
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cevdet yılmaz, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, abd
cevdet yılmaz, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, abd
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaretler nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret gerçekleştirecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, 9-11 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan tezkerede kararın, Anayasa'nın 106. Maddesi gereğince alındığı kaydedildi.