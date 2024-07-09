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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaretler nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T01:05+0300
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politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, 9-11 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan tezkerede kararın, Anayasa'nın 106. Maddesi gereğince alındığı kaydedildi.
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cevdet yılmaz, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, abd
cevdet yılmaz, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, abd

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

01:05 09.07.2024
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaretler nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret gerçekleştirecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, 9-11 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan tezkerede kararın, Anayasa'nın 106. Maddesi gereğince alındığı kaydedildi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (ortada), AK Parti milletvekilleri Halil Eldemir (solda) ve Mustafa Yavuz (sağda) ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 30 maddeden oluşan Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirtti. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
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