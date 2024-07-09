https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/bakan-kacirdan-turksat-6anin-uzay-yolculuguyla-ilgili-aciklama-1085695637.html
Bakan Kacır'dan Türksat 6A'nın uzay yolculuğuyla ilgili açıklama
Bakan Kacır'dan Türksat 6A'nın uzay yolculuğuyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da fırlatılmasının ardından bugün yaptığı açıklamada her... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T15:00+0300
2024-07-09T15:00+0300
2024-07-09T15:05+0300
mehmet fatih kacır
türkiye
türksat 6a
türksat
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, uzaya fırlatılan Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da şu ana kadar her şey yolunda olduğuna işaret eden Kacır, fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerin uydudan ilk sinyali aldığını anımsattı.'Güneş panelleri açıldı'Bakan Kacır, ilk sinyalden yaklaşık 1 saat sonra ise Türksat 6A'ya ilk komutun gönderildiğini bildirerek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/tarihi-an-turksat-6anin-uzay-yolculugu-basladi-1085669122.html
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mehmet fatih kacır, türksat 6a, türksat
mehmet fatih kacır, türksat 6a, türksat
Bakan Kacır'dan Türksat 6A'nın uzay yolculuğuyla ilgili açıklama
15:00 09.07.2024 (güncellendi: 15:05 09.07.2024)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da fırlatılmasının ardından bugün yaptığı açıklamada her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, uzaya fırlatılan Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.
İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da şu ana kadar her şey yolunda olduğuna işaret eden Kacır, fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerin uydudan ilk sinyali aldığını anımsattı.
Bakan Kacır, ilk sinyalden yaklaşık 1 saat sonra ise Türksat 6A'ya ilk komutun gönderildiğini bildirerek, şunları kaydetti:
"Türksat 6A'ya kesintisiz iletişim kurabilmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacak olan güneş panelleri 32 bin 479 kilometre irtifada Türkiye saatiyle 05.24'te açıldı. Türksat 6A, fırlatma roketinden ayrılmasından bu yana enberi noktası 300 kilometre, enöte noktası 70 bin kilometre olan eliptik bir yörüngede ilerliyor. İlk ateşlemeye kadar bu yörüngede devam edecek."