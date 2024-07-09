https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/bakan-kacirdan-turksat-6anin-uzay-yolculuguyla-ilgili-aciklama-1085695637.html

Bakan Kacır'dan Türksat 6A'nın uzay yolculuğuyla ilgili açıklama

Bakan Kacır'dan Türksat 6A'nın uzay yolculuğuyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da fırlatılmasının ardından bugün yaptığı açıklamada her... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T15:00+0300

2024-07-09T15:00+0300

2024-07-09T15:05+0300

mehmet fatih kacır

türkiye

türksat 6a

türksat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085667800_0:1459:2047:2610_1920x0_80_0_0_d6efc7bacce47c99c850a932c3e747d6.jpg

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, uzaya fırlatılan Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da şu ana kadar her şey yolunda olduğuna işaret eden Kacır, fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerin uydudan ilk sinyali aldığını anımsattı.'Güneş panelleri açıldı'Bakan Kacır, ilk sinyalden yaklaşık 1 saat sonra ise Türksat 6A'ya ilk komutun gönderildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/tarihi-an-turksat-6anin-uzay-yolculugu-basladi-1085669122.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet fatih kacır, türksat 6a, türksat