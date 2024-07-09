https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/abden-7-uye-ulkeye-butce-uyarisi-gelebilir-1085697523.html
AB'den 7 üye ülkeye bütçe uyarısı gelebilir
AB'den 7 üye ülkeye bütçe uyarısı gelebilir
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, aralarında Fransa, İtalya, Polonya ve Belçika'nın da yer aldığı 7 üye ülkeye yüksek bütçe açıkları nedeniyle disiplin süreci... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T15:47+0300
2024-07-09T15:47+0300
2024-07-09T15:47+0300
ekonomi
avrupa birliği
ab
borç
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italya
macaristan
belçika
covid-19
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AB Komisyonu, üye ülkelerin ekonomik durumlarına ilişkin yapılan değerlendirme sonrasında, aşırı bütçe açığı bulunduğu belirlenen üye ülkelere yönelik kararların AB Konseyine gönderildiğini açıkladı.AB Komisyonunun söz konusu çalışmayı Birlik mali kuralları çerçevesinde yaptığı anımsatılan açıklamada, Belçika, Fransa, İtalya, Macaristan, Malta, Polonya ve Slovakya'da aşırı bütçe açığı varlığını tespit eden kararların onay için AB Konseyine sunulduğu kaydedildi.Açıklamada, yasal sürecin AB Konseyinin 7 ülkede aşırı bütçe açığı bulunduğu kararını alması durumunda ilerleyeceği ifade edildi.AB mali kuralları, üye ülkelerin kamu açık ve borçlarını sınırlandırıyor. Normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'nin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekirken, ancak AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uymuyor.Disiplin prosedürü, aşırı açık veren ülkelerin maliye politikalarını sıkılaştırmalarını amaçlıyor.Mali kurallara uymayan ülkeler disiplin sürecinin sonunda uyarılarak para cezasına çarptırılabiliyor.AB üyesi ülkeler, 2020'de COVID-19 salgını nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış, bu uygulama, Rusya-Ukrayna gerilimi ve yaşanan enerji ve enflasyon kriziyle de devam etmişti.Son verilere göre, bütçe açığının en yüksek olduğu AB ülkeleri ise yüzde 7.4 ile İtalya, yüzde 6.7 ile Macaristan, yüzde 6.6 ile Romanya, yüzde 5.5 ile Fransa, yüzde 5.1 ile Polonya, yüzde 4.9 ile Malta ve Slovakya, yüzde 4.4 ile Belçika olarak sıralanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/orban-ab-ekonomisindeki-gerilemenin-nedenini-acikladi-1085418498.html
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avrupa birliği, ab, borç, bütçe açığı, fransa, italya, macaristan, belçika, covid-19
avrupa birliği, ab, borç, bütçe açığı, fransa, italya, macaristan, belçika, covid-19
AB'den 7 üye ülkeye bütçe uyarısı gelebilir
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, aralarında Fransa, İtalya, Polonya ve Belçika'nın da yer aldığı 7 üye ülkeye yüksek bütçe açıkları nedeniyle disiplin süreci başlatmaya hazırlanıyor.
AB Komisyonu, üye ülkelerin ekonomik durumlarına ilişkin yapılan değerlendirme sonrasında, aşırı bütçe açığı bulunduğu belirlenen üye ülkelere yönelik kararların AB Konseyine gönderildiğini açıkladı.
AB Komisyonunun söz konusu çalışmayı Birlik mali kuralları çerçevesinde yaptığı anımsatılan açıklamada, Belçika, Fransa, İtalya, Macaristan, Malta, Polonya ve Slovakya'da aşırı bütçe açığı varlığını tespit eden kararların onay için AB Konseyine sunulduğu kaydedildi.
Açıklamada, yasal sürecin AB Konseyinin 7 ülkede aşırı bütçe açığı bulunduğu kararını alması durumunda ilerleyeceği ifade edildi.
AB mali kuralları, üye ülkelerin kamu açık ve borçlarını sınırlandırıyor. Normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'nin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.
Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekirken, ancak AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uymuyor.
Disiplin prosedürü, aşırı açık veren ülkelerin maliye politikalarını sıkılaştırmalarını amaçlıyor.
Mali kurallara uymayan ülkeler disiplin sürecinin sonunda uyarılarak para cezasına çarptırılabiliyor.
AB üyesi ülkeler, 2020'de COVID-19 salgını nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış, bu uygulama, Rusya-Ukrayna gerilimi ve yaşanan enerji ve enflasyon kriziyle de devam etmişti.
Son verilere göre, bütçe açığının en yüksek olduğu AB ülkeleri ise yüzde 7.4 ile İtalya, yüzde 6.7 ile Macaristan, yüzde 6.6 ile Romanya, yüzde 5.5 ile Fransa, yüzde 5.1 ile Polonya, yüzde 4.9 ile Malta ve Slovakya, yüzde 4.4 ile Belçika olarak sıralanıyor.