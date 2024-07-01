https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/orban-ab-ekonomisindeki-gerilemenin-nedenini-acikladi-1085418498.html

Orban, AB ekonomisindeki gerilemenin nedenini açıkladı

Orban, AB ekonomisindeki gerilemenin nedenini açıkladı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nin (AB) başarısız ekonomi ve dış politikasını eleştirmekten çekinmeyen Orban, birliğin ekonomisinin Brüksel'in hatalı kararları nedeniyle son... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T21:55+0300

2024-07-01T21:55+0300

2024-07-01T21:55+0300

ekonomi

avrupa birliği

ab

macaristan

viktor orban

ekonomi

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Financial Times için kaleme aldığı bir makalede, AB'nin rekabet gücünü kaybetmesinin son yıllarda giderek artan bir eğilim haline geldiğine dikkat çekerken, “Bu gerileme, öncelikle Brüksel'in küresel ekonominin gerçeklerine ters düşen hatalı kararlarına bağlanabilir” diye yazdı.Ekonomideki gerileme nedenleri arasında, yeşil dönüşüme ideolojik yaklaşım, Avrupalı çiftçiler üzerindeki bürokratik yükü ve uluslararası yatırımların kaçmasına neden olan küresel asgari kurumlar vergisinin feci başarısızlığı gibi gerçekleri sıralayan Orban, Macaristan’ın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını Belçika’dan devraldığını hatırlattığı açıklamasında, yeni bir rekabetçilik anlaşması imzalamayı, AB fonlarını çekerek yasadışı göçü engellemeyi, bölgeler arasında daha fazla yakınlaşma sağlamayı ve çiftçi merkezli bir AB tarım politikasının temellerini atmayı planladıklarını vurguladı."Macaristan son derece aktif bir AB Dönem Başkanlığına hazırlanıyor” diyen Orban, ideolojik anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp Avrupa'nın motorunu çalıştırmanın zamanının geldiğine dikkat çektiği yazısını, “Avrupa'yı yeniden rekabetçi hale getirelim” sözleriyle tamamladı.Bir gün önce AB karşıtı yeni ittifak kurduklarını duyuran Macaristan Başbakanı Orban, Çekya ve Avusturya'dan partilerle kurdukları yeni siyasi ittifakın birkaç gün içinde Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük muhafazakar grup haline geleceğinden emin olduğunu ifade etmişti.Avusturya'nın başkenti Viyana’da bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya’daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) partilerinin temsilcileri, Avrupa Parlamentosunda (AP) ‘Avrupa için Vatanseverler’ (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifak kurdu.AP'deki yeni oluşumun ilanı için Viyana’da düzenlenen ortak basın toplantısına Macaristan Başbakanı ve Fidesz Genel Başkanı Viktor Orban, FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl ve ANO Genel Başkanı Andrej Babis katıldı.Başbakan Orban, FPOe lideri Kickl ve ANO lideri Babis toplantıda, barış, güvenlik ve kalkınma vaat eden bir “vatansever manifesto” imzaladı.Orban, yakın dostu eski ABD Başkanı Donald Trump'ın “Amerika'yı Yeniden Büyük Yap” sloganını Avrupa'ya uyarlayarak, “Avrupa'yı Yeniden Büyük Yap” sloganı altında güçlü bir Avrupa politikası için çalışma sözü verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/macaristan-ab-donem-baskanligini-devraldi-1085410922.html

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avrupa birliği, ab, macaristan, viktor orban, ekonomi