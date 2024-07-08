https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/van-dijk-bile-ovmustu-dev-talipler-baris-alper-yilmazin-pesinde-istenen-bonservis-belli-oldu-1085633945.html

Van Dijk bile övmüştü, dev talipler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde: İstenen bonservis belli oldu

Van Dijk bile övmüştü, dev talipler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde: İstenen bonservis belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da gündem, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz. İngiliz devi Liverpool, yıldız oyuncuyu transfer... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T06:48+0300

2024-07-08T06:48+0300

2024-07-08T09:26+0300

spor

türkiye

barış alper yılmaz

euro 2024

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virgil van dijk

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Barış Alper Yılmaz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda özellikle Hollanda'ya karşı sergilediği performansla göz doldurdu. Çeyrek finalde Hollanda savunmasında dünyaca ünlü isimler Virgil van Dijk ve Nathan Ake'ye karşı üstünlük kuran 24 yaşındaki forvet, İngiltere'nin büyük kulüplerinin radarına girdi.Premier Lig devleri Barış Alper'in peşindeLiverpool'un yanı sıra Manchester United ve Tottenham’ın da genç oyuncuya ilgi gösterdiği iddia edildi. Barış Alper Yılmaz'ın, Premier Lig’de forma giyen oyunculara karşı sergilediği üstün performans, İngiliz futbolseverleri ve kulüp yöneticilerini şaşırtmış durumda. Liverpool'un maçın hemen ardından transfer çalışmalarına başladığı belirtiliyor.Galatasaray'ın bonservis talebiGalatasaray yönetimi, Barış Alper için 30 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Ancak, özellikle Hollanda maçından sonra bu rakamın daha da yukarılara çıkabileceği ifade ediliyor. Yıldız oyuncu, 2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 70 maçta 9 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.Virgil van Dijk'tan Barış Alper Yılmaz’a övgü: ‘Ele avuca sığmaz şekilde hareketti’Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, Türkiye maçında Barış Alper Yılmaz'ın performansını övdü. Van Dijk, "Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu, ele avuca sığmaz şekilde hareket ediyordu. Her savunmacı için zor bir oyuncu. Bizi çok zorladı ama gol atamadı. Gerçekten önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.Barış Alper Yılmaz'ın geleceği merakla beklenirken, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Liverpool'un yanı sıra Manchester United ve Tottenham da genç forveti kadrolarına katmak için yoğun çaba harcıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/euro-2024un-parlayan-yildizlari-uctu-milli-takimda-5-futbolcu-rekor-degere-ulasti-1085636837.html

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