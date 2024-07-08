https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/euro-2024un-parlayan-yildizlari-uctu-milli-takimda-5-futbolcu-rekor-degere-ulasti-1085636837.html

EURO 2024'ün parlayan yıldızları uçtu: Milli Takım'da 5 futbolcu rekor değere ulaştı

EURO 2024'ün parlayan yıldızları uçtu: Milli Takım'da 5 futbolcu rekor değere ulaştı

Sputnik Türkiye

EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Takım'da bazı futbolcuların performansları piyasa değerlerini artırdı. Ferdi... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T09:25+0300

2024-07-08T09:25+0300

2024-07-08T09:25+0300

euro 2024

euro 2024

euro 2024

euro 2024

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

ferdi kadıoğlu

barış alper yılmaz

spor

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A Milli Takım'ın bu başarılı oyuncuları, EURO 2024'te sergiledikleri performanslarla kariyerlerinde yeni zirvelere ulaşırken, transfer piyasasında da büyük dikkat çektiler.Arda Güler altın çocukEURO 2024'te 1 gol ve 2 asistle öne çıkan Arda Güler'in piyasa değeri 55 milyon euroya ulaştı. 19 yaşındaki genç yetenek, turnuvada yüzde 88 pas isabetiyle oynayarak dikkat çekti.Ferdi Kadıoğlu'na büyük i̇lgiFenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'teki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Borussia Dortmund ve Arsenal'in ilgilendiği milli futbolcunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Turnuvada 52 kilometrelik koşu mesafesiyle öne çıkan Ferdi, yüzde 88 pas isabetiyle oynadı.Barış Alper Yılmaz değerini katladıGalatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Hollanda maçında Virgil van Dijk'a karşı gösterdiği performansla dikkat çekti. Manchester United ve Brighton'ın radarında olan Barış Alper'in piyasa değeri 25 milyon euro olarak belirlendi. Turnuvada yüzde 80 pas isabetiyle oynayan Barış Alper, toplam 51.6 kilometre koşu mesafesine ulaştı.Mert Müldür fark yarattıEURO 2024'te Gürcistan'a attığı golle ilk haftanın en güzel golünü atan Mert Müldür, savunmadaki performansıyla öne çıktı. Piyasa değeri 15 milyon euroya yükselen Mert, turnuvada 1 gol atıp 15 kez top çaldı ve yüzde 78 pas isabeti oranına ulaştı.Merih Demiral yeniden Avrupa yolundaSuudi Arabistan'da forma giyen Merih Demiral, EURO 2024'te A Milli Takım'ın ikon isimlerinden biri oldu. Turnuvada 2 gol katkısı sağlayan ve 16 kez top kapan Merih, piyasa değerini 20 milyon euroya çıkardı. Pas isabet oranı yüzde 70 olan milli stoper, yeniden Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/van-dijk-bile-ovmustu-dev-talipler-baris-alper-yilmazin-pesinde-istenen-bonservis-belli-oldu-1085633945.html

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