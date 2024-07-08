https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/euro-2024un-parlayan-yildizlari-uctu-milli-takimda-5-futbolcu-rekor-degere-ulasti-1085636837.html
EURO 2024'ün parlayan yıldızları uçtu: Milli Takım'da 5 futbolcu rekor değere ulaştı
EURO 2024'ün parlayan yıldızları uçtu: Milli Takım'da 5 futbolcu rekor değere ulaştı
Sputnik Türkiye
EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Takım'da bazı futbolcuların performansları piyasa değerlerini artırdı. Ferdi... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T09:25+0300
2024-07-08T09:25+0300
2024-07-08T09:25+0300
euro 2024
euro 2024
euro 2024
euro 2024
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
ferdi kadıoğlu
barış alper yılmaz
spor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085460722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0acb4b835517d34050dc8786a87508f.jpg
A Milli Takım'ın bu başarılı oyuncuları, EURO 2024'te sergiledikleri performanslarla kariyerlerinde yeni zirvelere ulaşırken, transfer piyasasında da büyük dikkat çektiler.Arda Güler altın çocukEURO 2024'te 1 gol ve 2 asistle öne çıkan Arda Güler'in piyasa değeri 55 milyon euroya ulaştı. 19 yaşındaki genç yetenek, turnuvada yüzde 88 pas isabetiyle oynayarak dikkat çekti.Ferdi Kadıoğlu'na büyük i̇lgiFenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'teki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Borussia Dortmund ve Arsenal'in ilgilendiği milli futbolcunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Turnuvada 52 kilometrelik koşu mesafesiyle öne çıkan Ferdi, yüzde 88 pas isabetiyle oynadı.Barış Alper Yılmaz değerini katladıGalatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Hollanda maçında Virgil van Dijk'a karşı gösterdiği performansla dikkat çekti. Manchester United ve Brighton'ın radarında olan Barış Alper'in piyasa değeri 25 milyon euro olarak belirlendi. Turnuvada yüzde 80 pas isabetiyle oynayan Barış Alper, toplam 51.6 kilometre koşu mesafesine ulaştı.Mert Müldür fark yarattıEURO 2024'te Gürcistan'a attığı golle ilk haftanın en güzel golünü atan Mert Müldür, savunmadaki performansıyla öne çıktı. Piyasa değeri 15 milyon euroya yükselen Mert, turnuvada 1 gol atıp 15 kez top çaldı ve yüzde 78 pas isabeti oranına ulaştı.Merih Demiral yeniden Avrupa yolundaSuudi Arabistan'da forma giyen Merih Demiral, EURO 2024'te A Milli Takım'ın ikon isimlerinden biri oldu. Turnuvada 2 gol katkısı sağlayan ve 16 kez top kapan Merih, piyasa değerini 20 milyon euroya çıkardı. Pas isabet oranı yüzde 70 olan milli stoper, yeniden Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/van-dijk-bile-ovmustu-dev-talipler-baris-alper-yilmazin-pesinde-istenen-bonservis-belli-oldu-1085633945.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085460722_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6a9efe108bf34c8c655459ead74c161.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, ferdi kadıoğlu, barış alper yılmaz, arda güler, transfer, transfermarkt , bonservis, değer
euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, ferdi kadıoğlu, barış alper yılmaz, arda güler, transfer, transfermarkt , bonservis, değer
EURO 2024'ün parlayan yıldızları uçtu: Milli Takım'da 5 futbolcu rekor değere ulaştı
EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Takım'da bazı futbolcuların performansları piyasa değerlerini artırdı. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Mert Müldür ve Merih Demiral'ın toplam piyasa değeri 155 milyon euroyu buldu.
A Milli Takım'ın bu başarılı oyuncuları, EURO 2024'te sergiledikleri performanslarla kariyerlerinde yeni zirvelere ulaşırken, transfer piyasasında da büyük dikkat çektiler.
EURO 2024'te 1 gol ve 2 asistle öne çıkan Arda Güler'in piyasa değeri 55 milyon euroya ulaştı. 19 yaşındaki genç yetenek, turnuvada yüzde 88 pas isabetiyle oynayarak dikkat çekti.
Ferdi Kadıoğlu'na büyük i̇lgi
Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'teki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Borussia Dortmund ve Arsenal'in ilgilendiği milli futbolcunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Turnuvada 52 kilometrelik koşu mesafesiyle öne çıkan Ferdi, yüzde 88 pas isabetiyle oynadı.
Barış Alper Yılmaz değerini katladı
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Hollanda maçında Virgil van Dijk'a karşı gösterdiği performansla dikkat çekti. Manchester United ve Brighton'ın radarında olan Barış Alper'in piyasa değeri 25 milyon euro olarak belirlendi. Turnuvada yüzde 80 pas isabetiyle oynayan Barış Alper, toplam 51.6 kilometre koşu mesafesine ulaştı.
EURO 2024'te Gürcistan'a attığı golle ilk haftanın en güzel golünü atan Mert Müldür, savunmadaki performansıyla öne çıktı. Piyasa değeri 15 milyon euroya yükselen Mert, turnuvada 1 gol atıp 15 kez top çaldı ve yüzde 78 pas isabeti oranına ulaştı.
Merih Demiral yeniden Avrupa yolunda
Suudi Arabistan'da forma giyen Merih Demiral, EURO 2024'te A Milli Takım'ın ikon isimlerinden biri oldu. Turnuvada 2 gol katkısı sağlayan ve 16 kez top kapan Merih, piyasa değerini 20 milyon euroya çıkardı. Pas isabet oranı yüzde 70 olan milli stoper, yeniden Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor.