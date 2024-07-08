https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/sicakliklar-sanayi-oncesi-doneme-gore-164-derece-artti-1085649959.html

Sıcaklıklar, sanayi öncesi döneme göre 1.64 derece arttı

Sıcaklıklar, sanayi öncesi döneme göre 1.64 derece arttı

Sputnik Türkiye

Dünya'da sıcaklıklar, Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasında sanayi öncesi döneme kıyasla 1.64 derece daha yüksek seyretti. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T13:41+0300

2024-07-08T13:41+0300

2024-07-08T13:41+0300

sıcaklık

avrupa birliği

avrupa birliği

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Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, geçtiğimiz haziranda sıcaklık 1850-1900 yılları arasındaki ortalama sıcaklıktan 1.5 derece daha artarak "art arda en sıcak 12. ay" olarak kayıtlara geçti.Dünya genelinde son 12 ayın ortalama sıcaklığı, 1991- 2020 yılları ortalamasının 0.76 derece üzerinde seyrederken, 1850- 1900 yılları ortalamasının 1.64 derece üzerinde gerçekleşti. 2 derecelik sıcaklık artışı mercan resiflerinin yok olmasına neden olabilirCopernicus İklim Değişimi Servisi Direktörü Carlo Buontempo, The Guardian gazetesine verdiği demeçte, iklim değişimi devam ettikçe sıcaklıkta yeni rekorlar kırılacağına işaret ederek, sera gazları atmosfere ve okyanuslara salındıkça bu sürecin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporuna göre, 1.5 derecelik sıcaklık artışı tropikal mercan resiflerinin yüzde 70 ile 90'ını yok edebilirken, 2 derecelik ısınma resiflerin tamamının yok olmasına neden olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/meteorolojiden-turuncu-ve-sari-kodlu-alarm-saganak-yagmur-ve-kuvvetli-ruzgar-geliyor-1085634646.html

avrupa birliği

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