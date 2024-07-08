https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/meteorolojiden-turuncu-ve-sari-kodlu-alarm-saganak-yagmur-ve-kuvvetli-ruzgar-geliyor-1085634646.html

Meteorolojiden 'turuncu ve sarı kodlu' alarm: Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar geliyor

Meteorolojiden 'turuncu ve sarı kodlu' alarm: Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 12 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T08:46+0300

2024-07-08T08:46+0300

2024-07-08T08:46+0300

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

rüzgar

şiddetli rüzgar

yaşam

sarı kod

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Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Raporda, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon ve Giresun'da, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Samsun'un doğusunda yerel kuvvetli, Ordu çevrelerinde ise çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Meteoroloji, kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Samsun, Amasya, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Hava durumu detaylarıMeteoroloji uyardıSarı kod nedir?Sarı kod, tahmin edilen meteorolojik hadisenin olağan dışı olmamakla birlikte, potansiyel tehlike yaratabileceğini gösterir. Bu durumda, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması uyarısında bulunulur.MARMARA Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyinin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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