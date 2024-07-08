Meteorolojiden 'turuncu ve sarı kodlu' alarm: Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar geliyor
© İHA / HANIM TÜRKAntalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu esnasında çakan şimşekler kenti aydınlattı. O anlar cep telefonları kameralarına yansıdı.
© İHA / HANIM TÜRK
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 12 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı verildi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? 8 Temmuz hava durumu ne?
Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Raporda, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon ve Giresun'da, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Samsun'un doğusunda yerel kuvvetli, Ordu çevrelerinde ise çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Meteoroloji, kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Samsun, Amasya, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Hava durumu detayları
Hava Sıcaklığı: Batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
Meteoroloji uyardı
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Karadeniz, Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
Sarı Kodlu Uyarı: Ağrı, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Muş, Ordu, Samsun, Trabzon, Van, Bayburt ve Ardahan illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı. Sarı kod, havada 'potansiyel tehlike' durumuna işaret ediyor ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
Sarı kod nedir?
Sarı kod, tahmin edilen meteorolojik hadisenin olağan dışı olmamakla birlikte, potansiyel tehlike yaratabileceğini gösterir. Bu durumda, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması uyarısında bulunulur.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyinin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyinin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde mevzi sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde mevzi sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık