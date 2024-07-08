https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/polonya-ve-ukrayna-uzun-vadeli-savunma-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1085655487.html

Polonya ve Ukrayna uzun vadeli savunma işbirliği anlaşması imzaladı

Polonya ve Ukrayna uzun vadeli savunma işbirliği anlaşması imzaladı

Sputnik Türkiye

Görev süresi 21 Mayıs'ta sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i başkent Varşova’da ağırlayan Polonya Başbakanı Tusk, iki ülke arasında 10 yıllık... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T15:51+0300

2024-07-08T15:51+0300

2024-07-08T15:51+0300

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Belge, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Zelenskiy tarafından imzalanırken, imza töreni görüşmeler sırasında gerçekleşti.Başbakan Tusk, belgeyi karşılıklı bir taahhüt olarak gördüğünü vurguladığı konuşmasında, Polonya’nın yakın gelecekte anlaşmanın uygulanmasına yönelik pratik adımları atmaya başlayacağı sözü verdi.Geçen yıl Vilnius'ta yapılan NATO zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda imzalanan bu tür anlaşmalar, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya verdiği desteğin bir garantisi olarak tanımlanırken, aralarında bazı AB ülkelerinin de bulunduğu 17 ülke Kiev ile bu tür anlaşmalar imzaladı.Haziran ayında ABD, Japonya, Litvanya ve Estonya da Kiev ile güvenlik anlaşması imzalamıştı.Zelenskiy, 27 Haziran’da AB Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile güvenlik anlaşması imzalamıştı.Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile de ikili güvenlik anlaşmalarına imza atılırken, Ukrayna'nın AB ile imzaladığı anlaşmanın içeriğinde modern askeri ekipman tedariki, personel eğitimi, mayın temizleme, Ukrayna'nın nükleer ve siber güvenlik konusunda desteklenmesi gibi savunmaya ilişkin garantileri içeriyor.Daha önceki konuşmalarında Ukrayna’nın ‘tarafsız devlet’ statüsünün Rusya için son derece önemli olduğuna değinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası ilişkilerde bazı ülkelerin güvenliğini diğerlerinin güvenliğini baltalayarak inşa etmesinin imkansız olduğunun altını çizmişti.Rusya'nın barışçıl çözüm için Ukrayna'nın tarafsız, blok dışı, nükleer silahsız olmasını, silahsızlandırılmasını ve Nazilerden arındırılmasını talep ettiğini söyleyen Putin, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik temel anlaşmaların kayıt altına alınması gerektiğini ve doğal olarak Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasının öngörüldüğünü de belirtti.

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