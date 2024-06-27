https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ukrayna-avrupa-birligi-ile-guvenlik-anlasmasi-imzaladi-1085295873.html

Ukrayna, Avrupa Birliği ile güvenlik anlaşması imzaladı

Ukrayna, Avrupa Birliği ile güvenlik anlaşması imzaladı

Sputnik Türkiye

Zelenskiy, AB Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile güvenlik... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T16:41+0300

2024-06-27T16:41+0300

2024-06-27T16:41+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

avrupa birliği

ursula von der leyen

kaja kallas

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Görev süresi 21 Mayıs'ta sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile de ikili güvenlik anlaşmalarına imza atarken, Ukrayna'nın AB ile imzaladığı anlaşmanın içeriğinde modern askeri ekipman tedariki, personel eğitimi, mayın temizleme, Ukrayna'nın nükleer ve siber güvenlik konusunda desteklenmesi gibi savunmaya ilişkin garantileri içeriyor.Anlaşmada, bu maddelerin yanı sıra ülkenin AB üyeliğine destek, finansal yardımlar, Ukraynalı mültecilerin korunması, savaş suçlarından sorumlu olanların yargılanması, Rusya'ya yaptırımların devamı ve dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın özellikle yeniden inşası ve ekonomisinin desteklenmesi için kullanılması taahhüdü gibi unsurlar yer alıyor.Ukrayna'ya verilecek uzun dönemli siyasi, askeri ve mali desteğin çerçevesini çizen bu anlaşmanın, ülkenin NATO'nun güvenlik şemsiyesine girmesine kadar yürürlükte kalması planlanıyor.Ukrayna, daha önce de ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Kanada, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Letonya, İspanya, Belçika, Portekiz, İsveç, Norveç, İzlanda ve Japonya ile benzer anlaşmalar imzalamıştı.Daha önceki konuşmalarında Ukrayna’nın ‘tarafsız devlet’ statüsünün Rusya için son derece önemli olduğuna değinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası ilişkilerde bazı ülkelerin güvenliğini diğerlerinin güvenliğini baltalayarak inşa etmesinin imkansız olduğunun altını çizmişti.Rusya'nın barışçıl çözüm için Ukrayna'nın tarafsız, blok dışı, nükleer silahsız olmasını, silahsızlandırılmasını ve Nazilerden arındırılmasını talep ettiğini söyleyen Putin, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik temel anlaşmaların kayıt altına alınması gerektiğini ve doğal olarak Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasının öngörüldüğünü de belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/putin-rusyanin-baris-onerisi-ukraynadaki-catismanin-sona-erdirilmesini-ongoruyor-1085196599.html

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