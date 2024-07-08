https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/orbanin-yardimcisindan-borrelle-alayli-cevap-yemek-icin-de-izin-almamiz-gerekiyor-mu-1085646027.html
Orban’ın yardımcısından Borrell’e alaylı cevap: Yemek için de izin almamız gerekiyor mu?
Orban’ın yardımcısından Borrell’e alaylı cevap: Yemek için de izin almamız gerekiyor mu?
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Balazs Orban, Macaristan’a Avrupa Birliği’ni (AB) Azerbaycan’daki Türk Devletleri... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T12:08+0300
2024-07-08T12:08+0300
2024-07-08T12:08+0300
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Balazs Orban, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Akşam yemeği yememize izin var mı yoksa bunun için de AB’den yetki mi almamız gerekiyor?” diye yazdı.Macaristan Başbakanı Orban, sürpriz ziyarette bulunduğu başkent Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştükten sonra 5-6 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılmıştı.Josep Borrell, Macaristan’ın AB dönem başkanlığını 6 ay süreyle devrelamasına rağmen Orban’ın hiçbir şekilde AB’yi temsil etmediğini vurgulamıştı.Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda Orban'ın TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne AB talimatı ile katılmadığını belirterek, AB Dış İlişkiler Servisinin ziyarete ilişkin yayınladığı bildiriye yer verdi.Buna göre, bildiride, 31 Aralık 2024 tarihine kadar Macaristan'ın AB dönem başkanlığı görevini yürütecek olmasının, "hükümet ve devlet başkanları düzeyinde, AB Konsey Başkanının sorumluluğunda olan birliğin dış temsilini zorunlu kılmadığı" belirtildi.Bildiride, AB'nin yalnızca Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) tanıdığı hatırlatıldı.Macaristan Başbakanı Orban, 5-6 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde yapılan TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmıştı.Bu bağlamda Macaristan Başbakanı Orban'ın TDT Zirvesi'ne katılımının AB Konseyi talimatları çerçevesinde yapılmadığının altı çizilen bildiride, AB'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "TDT'de gözlemci statüsü verilerek meşru kılınma çabalarını reddettiği" vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/macar-lider-orbandan-mekik-diplomasisi-ukrayna-rusya-ve-cinin-ardindan-yeni-durak-abd-1085639934.html
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macaristan, viktor orban, avrupa birliği, josep borrell, türk devletleri teşkilatı
Orban’ın yardımcısından Borrell’e alaylı cevap: Yemek için de izin almamız gerekiyor mu?
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Balazs Orban, Macaristan’a Avrupa Birliği’ni (AB) Azerbaycan’daki Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’nde temsil etme yetkisinin verilmediğini söyleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e cevap verdi.
Balazs Orban, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Akşam yemeği yememize izin var mı yoksa bunun için de AB’den yetki mi almamız gerekiyor?” diye yazdı.
Macaristan Başbakanı Orban, sürpriz ziyarette bulunduğu başkent Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştükten sonra 5-6 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılmıştı.
Josep Borrell, Macaristan’ın AB dönem başkanlığını 6 ay süreyle devrelamasına rağmen Orban’ın hiçbir şekilde AB’yi temsil etmediğini vurgulamıştı.
Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda Orban'ın TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne AB talimatı ile katılmadığını belirterek, AB Dış İlişkiler Servisinin ziyarete ilişkin yayınladığı bildiriye yer verdi.
Buna göre, bildiride, 31 Aralık 2024 tarihine kadar Macaristan'ın AB dönem başkanlığı görevini yürütecek olmasının, "hükümet ve devlet başkanları düzeyinde, AB Konsey Başkanının sorumluluğunda olan birliğin dış temsilini zorunlu kılmadığı" belirtildi.
Bildiride, AB'nin yalnızca Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) tanıdığı hatırlatıldı.
Macaristan Başbakanı Orban, 5-6 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde yapılan TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmıştı.
Bu bağlamda Macaristan Başbakanı Orban'ın TDT Zirvesi'ne katılımının AB Konseyi talimatları çerçevesinde yapılmadığının altı çizilen bildiride, AB'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "TDT'de gözlemci statüsü verilerek meşru kılınma çabalarını reddettiği" vurgulandı.