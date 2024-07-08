https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/macar-lider-orbandan-mekik-diplomasisi-ukrayna-rusya-ve-cinin-ardindan-yeni-durak-abd-1085639934.html

Macar lider Orban'dan mekik diplomasisi: Ukrayna, Rusya ve Çin'in ardından yeni durak ABD

Macar lider Orban'dan mekik diplomasisi: Ukrayna, Rusya ve Çin'in ardından yeni durak ABD

Sputnik Türkiye

AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna krizini görüşmek üzere mekik diplomasisine devam ediyor. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T10:32+0300

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2024-07-08T10:32+0300

dünya

viktor orban

macaristan

ab dönem başkanlığı

rusya

ukrayna

çin

abd

mekik diplomasisi

vladimir putin

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Ukrayna'da çözüme yönelik 'barış misyonu' kapsamında 2 Temmuz'da Ukrayna ve 5 Temmuz'da ise Rusya'yı ziyaret eden Başbakan Orban, bugün Çin'in başkenti Pekin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir araya geldi.Şi'yle Ukrayna meselesini etraflıca ele alan Orban, Pekin'deki temasları sonrası yaptığı paylaşımda ABD'ye doğru yola çıktığını duyurdu.Orban'ın ABD'de hangi yetkililerle görüşeceği açıklanmazken Washington'da yapılacak temasların sonuçları ve Macaristan Başbakanı'nın mekik diplomasisine devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.Orban'ın 'barış misyonu'Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını devraldıktan sonra ilk dış ziyaretini Kiev'e yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy ile görüşmüştü. Ardından Moskova'yı ziyaret eden Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Orban'ın AB'yi dış arenada temsil etmediğini ve ülkesinin altı aylığına AB Konseyi başkanlığını devralmış olmasına rağmen Rusya'yı ziyaret etmek için Avrupa'dan yetki almadığını vurgulayan açıklamalar yapmıştı.Ukrayna krizinde AB'den farklı politika sergileyerek sıklıkla 'Rus yanlısı' olmakla suçlanan Orban ise Ukrayna'ya barış getirme çabalarının ‘Brüksel bürokratlarının hezeyanı’ nedeniyle başarısız olduğunu belirterek, “Rusya-Ukrayna savaşında barışa giden yolun aranmasında herhangi bir sonuca yol açmayan Brüksel bürokratik saçmalığı tam da budur. Savaşı bitirmek istiyorsak bürokratik değil siyasi bir yaklaşıma ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.

macaristan

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