https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/macar-lider-orbandan-mekik-diplomasisi-ukrayna-rusya-ve-cinin-ardindan-yeni-durak-abd-1085639934.html
Macar lider Orban'dan mekik diplomasisi: Ukrayna, Rusya ve Çin'in ardından yeni durak ABD
Macar lider Orban'dan mekik diplomasisi: Ukrayna, Rusya ve Çin'in ardından yeni durak ABD
Sputnik Türkiye
AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna krizini görüşmek üzere mekik diplomasisine devam ediyor. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T10:32+0300
2024-07-08T10:32+0300
2024-07-08T10:32+0300
dünya
viktor orban
macaristan
ab dönem başkanlığı
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ukrayna
çin
abd
mekik diplomasisi
vladimir putin
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Ukrayna'da çözüme yönelik 'barış misyonu' kapsamında 2 Temmuz'da Ukrayna ve 5 Temmuz'da ise Rusya'yı ziyaret eden Başbakan Orban, bugün Çin'in başkenti Pekin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir araya geldi.Şi'yle Ukrayna meselesini etraflıca ele alan Orban, Pekin'deki temasları sonrası yaptığı paylaşımda ABD'ye doğru yola çıktığını duyurdu.Orban'ın ABD'de hangi yetkililerle görüşeceği açıklanmazken Washington'da yapılacak temasların sonuçları ve Macaristan Başbakanı'nın mekik diplomasisine devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.Orban'ın 'barış misyonu'Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını devraldıktan sonra ilk dış ziyaretini Kiev'e yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy ile görüşmüştü. Ardından Moskova'yı ziyaret eden Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Orban'ın AB'yi dış arenada temsil etmediğini ve ülkesinin altı aylığına AB Konseyi başkanlığını devralmış olmasına rağmen Rusya'yı ziyaret etmek için Avrupa'dan yetki almadığını vurgulayan açıklamalar yapmıştı.Ukrayna krizinde AB'den farklı politika sergileyerek sıklıkla 'Rus yanlısı' olmakla suçlanan Orban ise Ukrayna'ya barış getirme çabalarının ‘Brüksel bürokratlarının hezeyanı’ nedeniyle başarısız olduğunu belirterek, “Rusya-Ukrayna savaşında barışa giden yolun aranmasında herhangi bir sonuca yol açmayan Brüksel bürokratik saçmalığı tam da budur. Savaşı bitirmek istiyorsak bürokratik değil siyasi bir yaklaşıma ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.
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viktor orban, macaristan, ab dönem başkanlığı, rusya, ukrayna, çin, abd, mekik diplomasisi, vladimir putin, şi cinping, vladimir zelenskiy, joe biden
viktor orban, macaristan, ab dönem başkanlığı, rusya, ukrayna, çin, abd, mekik diplomasisi, vladimir putin, şi cinping, vladimir zelenskiy, joe biden
Macar lider Orban'dan mekik diplomasisi: Ukrayna, Rusya ve Çin'in ardından yeni durak ABD
AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna krizini görüşmek üzere mekik diplomasisine devam ediyor.
Ukrayna'da çözüme yönelik 'barış misyonu' kapsamında 2 Temmuz'da Ukrayna ve 5 Temmuz'da ise Rusya'yı ziyaret eden Başbakan Orban, bugün Çin'in başkenti Pekin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir araya geldi.
Şi'yle Ukrayna meselesini etraflıca ele alan Orban, Pekin'deki temasları sonrası yaptığı paylaşımda ABD'ye doğru yola çıktığını duyurdu.
Orban'ın ABD'de hangi yetkililerle görüşeceği açıklanmazken Washington'da yapılacak temasların sonuçları ve Macaristan Başbakanı'nın mekik diplomasisine devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını devraldıktan sonra ilk dış ziyaretini Kiev'e yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy ile görüşmüştü. Ardından Moskova'yı ziyaret eden Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Orban'ın AB'yi dış arenada temsil etmediğini ve ülkesinin altı aylığına AB Konseyi başkanlığını devralmış olmasına rağmen Rusya'yı ziyaret etmek için Avrupa'dan yetki almadığını vurgulayan açıklamalar yapmıştı.
Ukrayna krizinde AB'den farklı politika sergileyerek sıklıkla 'Rus yanlısı' olmakla suçlanan Orban ise Ukrayna'ya barış getirme çabalarının ‘Brüksel bürokratlarının hezeyanı’ nedeniyle başarısız olduğunu belirterek, “Rusya-Ukrayna savaşında barışa giden yolun aranmasında herhangi bir sonuca yol açmayan Brüksel bürokratik saçmalığı tam da budur. Savaşı bitirmek istiyorsak bürokratik değil siyasi bir yaklaşıma ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.