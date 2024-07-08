https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/orbanin-onculuk-ettigi-ittifak-apde-3-buyuk-siyasi-grup-oluyor-1085658314.html

Orban'ın öncülük ettiği ittifak, AP'de 3. büyük siyasi grup oluyor

Orban'ın öncülük ettiği ittifak, AP'de 3. büyük siyasi grup oluyor

Sputnik Türkiye

Avrupa'da aşırı muhafazakar partilerin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın öncülük ettiği ‘Avrupa'nın Vatanseverleri’ ittifakına katılmasıyla yeni oluşumun... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T16:52+0300

2024-07-08T16:52+0300

2024-07-08T16:52+0300

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Macaristan Hükümeti Sözcüsü'ne göre, Fransız Ulusal Birlik (RN) partisi Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakına katılma kararı aldı.Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerde beklenen başarıyı elde edemeyen RN'nin liderlerinden Jordan Bardella da sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada "Avrupa Parlamentosu'nda RN milletvekillerinin, büyük bir grup içinde rollerini oynayacaklarını" duyurdu.İtalyan aşırı muhafazakar Lig partisinin lideri Matteo Salvini yaptığı açıklamada, Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubundan Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakına geçeceklerini bildirdi.Fransız ve İtalyan aşırı muhafazakar partilerin ittifaka katılma kararı almasının ardından Orban'ın öncülük ettiği Avrupa'nın Vatanseverleri'nin Hristiyan Demokratlar ve Sosyalistlerin ardından AP'nin 3. grubu olması öngörülüyor.AP'de siyasi grupların son halini alması için son gün 8 Temmuz olarak belirlenirken, Avrupa'nın Vatanseverleri grubunun kurulduğuna dair resmi duyurunun bugün yapılması bekleniyor.Son yapılan AP seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesinin ardından siyasi partiler arası ittifaklar da şekillenmeye başlamıştı.Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 30 Haziran'da bir araya gelen aşırı sağcı ve AB karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya'daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) temsilcileri, AP'de ‘Avrupa'nın Vatanseverleri’ (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifakın kurulduğunu duyurmuştu.Aşırı sağda yer alan İspanyol Vox, Portekizli Chega, Hollandalı Özgürlük Partisi (PVV) ve Belçikalı Flaman Menfaati (VB) partileri de ittifaka katıldığını açıklamıştı.İtalya'da iktidar ortağı aşırı muhafazakar Lig Partisi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başını çektiği Avrupa Birliği (AB) karşıtı ‘Avrupa'nın Vatanseverleri’ ittifakına katıldı.Belçika'da Vlaams Belang (VB) ile Hollanda'da ı Geert Wilders'ın liderlik yaptığı aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) ardından bugün İtalya'daki göç karşıtı Lig Partisi bu gruba katılacağını duyurdu.Lig Partisi lideri ve aynı zamanda İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Fransa'daki seçimlerin ertesinde bu sabah sosyal medya platformlarındaki hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bugün uzun bir çalışmanın ardından Brüksel'de Lig ile beraber büyük Vatanseverler Grubu doğuyor. Bu, Avrupa'nın geleceğini değiştirmede belirleyici olacak" dedi.Salvini, bu duyurusuyla 'Kimlik ve Demokrasi' (ID) grubundan ayrılığını da resmileştirmiş oldu.Bu arada, Salvini, Fransa'daki genel seçimlerin ikinci turunda 3. parti olarak çıkan müttefiki Marine Le Pen'in dünkü seçimlerinde parlamentodaki koltuk sayısının azaldığını ancak ona olan desteğin azalmadığını savundu.İtalyan basınıAvrupa siyasetinde, Salvini liderliğindeki Lig'in de ‘Avrupa'nın Vatanseverleri’ ittifakına katılması ve Fransa'daki seçimlerin ikinci turu da İtalyan basınında yankı buldu.La Stampa gazetesi ‘Meloni kıskaçta’ başlığıyla verdiği haberinde, Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubunun liderliğini yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Avrupa Komisyonu'nda üst düzey bir komiserlik görevine yönelik pazarlıklarda elini güçlendirmek için Fransa'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yenilgisini ve Le Pen'in zaferini umduğunu ancak işlerin, Meloni'nin umduğu gibi gitmediği ifade edildi.Gazetenin haberinde, "Avrupa'daki aşırı sağ partiler arasındaki bölünme, İngiltere'deki seçimlerde dostu Rishi Sunak'ın kaybetmesi ve Fransa'daki seçimlerde de solun zafer elde etmesi sebebiyle Meloni'nin iyi bir hafta geçirmediği" değerlendirmesinde bulunuldu.La Repubblica gazetesi de "Meloni çıkmaz sokakta" başlığıyla verdiği haberinde, Fransa'da Macron'un zayıflamasını uman İtalya Başbakanı'nın istediği sonucun çıkmadığını kaydetti.Gazetenin haberinde, Fransa'daki sonuçlar ve Avrupa'da aşırı sağın yeni grup kurmasıyla "Meloni'nin Avrupa'da daha yalnız kaldığı" kaydedildi.Corriere della Sera gazetesinde de Salvini liderliğindeki Lig'in AP'de "ID"yi bırakıp, Orban'ın ittifakına geçmesiyle Başbakan Meloni ile Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Salvini arasındaki "mesafenin de açıldığı" yorumu yapıldı.Basında çıkan diğer haber ve yorumlarda, Le Pen'in de Orban'ın ‘Vatanseverler İttifakı’na katılması halinde bunun Meloni üzerinde baskı yapacağı ve bu yeni grubun AP'nin önde gelen muhalefet gücü olmayı hedeflediği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/orbandan-ab-karsiti-yeni-ittifak-1085378495.html

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avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), italya, fransa, macaristan, viktor orban, marine le pen