https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/orbandan-beklenmedik-cin-ziyareti-pekinde-cin-lideri-si-ile-gorustu-1085633629.html

Orban’dan beklenmedik Çin ziyareti: Pekin’de Çin lideri Şi ile görüştü

Orban’dan beklenmedik Çin ziyareti: Pekin’de Çin lideri Şi ile görüştü

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban sürpriz ziyaretlerine devam ediyor. Daha önce Ukrayna ve Rusya’ya ilan edilmeyen ziyaretlerde bulunan Macar lider bu sefer... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T06:59+0300

2024-07-08T06:59+0300

2024-07-08T08:34+0300

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Macaristan lideri Orban ‘barış misyonuna’ devam ediyor. Daha önce sürpriz bir şekilde Kiev ve Moskova’yı ziyaret eden Orban’ın yeni durağı Çin’in başkenti Pekin oldu.Orban, sosyal medya platformu X hesabından, Pekin havalimanının fotoğrafını paylaşarak, “Barış misyonu 3.0. Pekin” diye yazdı.Çin Merkez Televizyonu’nun haberinde, “Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 8 Temmuz sabahı Pekin’deki Diaoyutai Devlet Konutunda Macaristan Başbakanı Orban’la bir araya geldi” ifadesine yer verildi.Çin Dışişleri Bakanlığı, Şi ve Orban’ın ortak ilgi alanlarına giren konuları görüşeceğini açıkladı.‘Çin’in Ukrayna girişimini takdir ediyoruz’Macaristan haber ajansı Magyar Távirati Iroda, Orban-Şi görüşmesinde Ukrayna krizinin ele alındığını bildirdi.Orban’ın, “Macaristan’la komşu ülkede devam eden çatışmaya ilişkin Çin’in barış girişimini takdir ediyoruz” ifadesini kullandığı aktarıldı.Ülkesinin “her zaman barışın yana ve savaşa karşı” olduğunu kaydeden Macar lider, halkının barış, denge ve uyum için can attığını belirtti.Orban'ın 'barış misyonu'Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını devraldıktan sonra ilk dış ziyaretini Kiev'e yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy ile görüşmüştü. Ardından Moskova'yı ziyaret eden Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Orban'ın AB'yi dış arenada temsil etmediğini ve ülkesinin altı aylığına AB Konseyi başkanlığını devralmış olmasına rağmen Rusya'yı ziyaret etmek için Avrupa'dan yetki almadığını vurgulayan açıklamalar yapmıştı.Ukrayna krizinde AB'den farklı politika sergileyerek sıklıkla 'Rus yanlısı' olmakla suçlanan Orban ise Ukrayna'ya barış getirme çabalarının ‘Brüksel bürokratlarının hezeyanı’ nedeniyle başarısız olduğunu belirterek, “Rusya-Ukrayna savaşında barışa giden yolun aranmasında herhangi bir sonuca yol açmayan Brüksel bürokratik saçmalığı tam da budur. Savaşı bitirmek istiyorsak bürokratik değil siyasi bir yaklaşıma ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/putin-ile-gorustukten-sonra-barisa-dair-aciklamalar-yapan-orbana-ingiliz-uzmandan-destek-1085626944.html

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macaristan, viktor orban, çin, şi cinping, barış, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa birliği, ab, charles michel, josep borrell