https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/putin-ile-gorustukten-sonra-barisa-dair-aciklamalar-yapan-orbana-ingiliz-uzmandan-destek-1085626944.html
Putin ile görüştükten sonra barışa dair açıklamalar yapan Orban’a İngiliz uzmandan destek
Putin ile görüştükten sonra barışa dair açıklamalar yapan Orban’a İngiliz uzmandan destek
Sputnik Türkiye
İngiliz analist Mercouris, Macaristan Başbakanı Orban’ın Rusya lideri Putin ile görüşmesi sonrasında Avrupa’da barışın gerekliliğine ilişkin sözlerinin son... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T19:26+0300
2024-07-07T19:26+0300
2024-07-07T19:26+0300
dünya
aleksandr mercouris
macaristan
viktor orban
rusya
vladimir putin
ukrayna krizi
barış
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İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, YouTube kanalından yaptığı paylaşımda Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonrasında Avrupa’da barış gerektiği yönündeki sözlerinin önemine vurgu yaptı.Mercouris, “Bana öyle geliyor ki Orban, Avrupa’da barıştan bahsederken gerçekçi düşünmekle kalmayıp, aynı zamanda doğru öncelikleri de belirliyor. Birçok kişinin Viktor Orban’ı sevmediğini, onu sağcı bir politikacı olarak gördüğünü, onun göç konusuna ilişkin görüşlerine katılmadığını anlıyorum. Ancak Avrupa’da barışın korunması gibi son derece önemli bir konuda kesinlikle doğru konuştuğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.Slovakya Başbakanı Robert Fico dışında AB ülkelerinden hiçbir liderin Orban’ın sözlerini olumlu karşılamamasının şaşırtıcı olduğunu söyleyen Mercouris, ayrıca Avrupa Konseyi’nin Orban’ı Moskova’ya Avrupa Birliği’nin bir temsilcisi olarak değil de Macar bir politikacı olarak ziyaret ettiğini vurgulayarak Macaristan Başbakanı’ndan elini tam anlamıya çektiğini hatırlattı.Orban geçtiğimiz Cuma günü Moskova’yı ziyaret ederek Rusya lideri Putin ile görüşmüştü. Liderler diğer konuların yanı sıra Ukrayna krizini de ele almıştı. Orban, Rusya ziyaretinin ülkesinin çıkarları ve Ukrayna’da barışı sağlama arzusu tarafından belirlendiğini açıklamıştı.Doğu Avrupa’daki çatışmaya çözüm bulmanın bir Hıristiyan olarak görevi olduğunu söyleyen Orban, bu ziyaretin Batı’daki siyasi kariyeri için yol açabileceği sonuçlardan korkmadığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/orban-natonun-politikalari-kendi-degerlerleriyle-celisiyor-1085607550.html
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aleksandr mercouris, macaristan, viktor orban, rusya, vladimir putin, ukrayna krizi, barış
aleksandr mercouris, macaristan, viktor orban, rusya, vladimir putin, ukrayna krizi, barış
Putin ile görüştükten sonra barışa dair açıklamalar yapan Orban’a İngiliz uzmandan destek
İngiliz analist Mercouris, Macaristan Başbakanı Orban’ın Rusya lideri Putin ile görüşmesi sonrasında Avrupa’da barışın gerekliliğine ilişkin sözlerinin son derece önemli olduğunu belirtti.
İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, YouTube kanalından yaptığı paylaşımda Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonrasında Avrupa’da barış gerektiği yönündeki sözlerinin önemine vurgu yaptı.
Mercouris, “Bana öyle geliyor ki Orban, Avrupa’da barıştan bahsederken gerçekçi düşünmekle kalmayıp, aynı zamanda doğru öncelikleri de belirliyor. Birçok kişinin Viktor Orban’ı sevmediğini, onu sağcı bir politikacı olarak gördüğünü, onun göç konusuna ilişkin görüşlerine katılmadığını anlıyorum. Ancak Avrupa’da barışın korunması gibi son derece önemli bir konuda kesinlikle doğru konuştuğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
Slovakya Başbakanı Robert Fico dışında AB ülkelerinden hiçbir liderin Orban’ın sözlerini olumlu karşılamamasının şaşırtıcı olduğunu söyleyen Mercouris, ayrıca Avrupa Konseyi’nin Orban’ı Moskova’ya Avrupa Birliği’nin bir temsilcisi olarak değil de Macar bir politikacı olarak ziyaret ettiğini vurgulayarak Macaristan Başbakanı’ndan elini tam anlamıya çektiğini hatırlattı.
Orban geçtiğimiz Cuma günü Moskova’yı ziyaret ederek Rusya lideri Putin ile görüşmüştü. Liderler diğer konuların yanı sıra Ukrayna krizini de ele almıştı. Orban, Rusya ziyaretinin ülkesinin çıkarları ve Ukrayna’da barışı sağlama arzusu tarafından belirlendiğini açıklamıştı.
Doğu Avrupa’daki çatışmaya çözüm bulmanın bir Hıristiyan olarak görevi olduğunu söyleyen Orban, bu ziyaretin Batı’daki siyasi kariyeri için yol açabileceği sonuçlardan korkmadığını ifade etmişti.