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Japonya ve Filipinler’den Çin’e karşı bölgesel güvenlik anlaşması
Japonya ve Filipinler’den Çin’e karşı bölgesel güvenlik anlaşması
Sputnik Türkiye
Japonya ve Filipinler, bölgesel güvenlik için işbirliği amacıyla ortak tatbikatların yapılmasını kolaylaştıracak ikili savunma anlaşması imzalarken, bu anlaşma... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T09:33+0300
2024-07-08T09:33+0300
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
japonya
filipinler
çin
çin halk cumhuriyeti
abd
hint-pasifik
güney çin denizi
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ABD askeri gücüyle korunma temelinde geliştirdiği dış politikasında Washington'un Asya-Pasifik elçiliğine soyunan Japonya, Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Doğu Asya'da kıyı komşusu Filipinler ile işbirliğini güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.Japonya ve Filipinler Dışişleri ve Savunma bakanları, Filipinler'in başkenti Manila'da ‘2+2 Güvenlik Zirvesinde’ bir araya gelmeye hazırlanıyor.Japonya ve Filipinler'de çıkan haberlere göre, zirve öncesinde Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ve Savunma Bakanı Kihara Minoru'yu kabul etti.Görüşmede, Bakan Kamikava ve Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodore, Devlet Başkanı Marcos Jr.'ın nezaretindeki Karşılık Erişim Anlaşması (RAA) imzaladı.‘Serbest ve açık bir uluslararası düzen’ mesajıGörüşmenin basına açık bölümünde Marcos Jr, yeni savunma anlaşmasının "çok önemli" olduğunu belirtti ve iki ülkenin "büyük gayretle elde ettiği anlaşmanın meyvelerini almaktan mutluluk duyduğunu" söyledi.Kamikava görüşmede, anlaşmayla, Japonya'nın, ‘serbest ve açık bir uluslararası düzeni’ güçlendirmek için Filipinler ile işbirliğini artıracağını belirterek, "Japonya ve Filipinler çeşitli işbirliği alanlarında somut ilerleme kaydetti. Özellikle, bugün RAA'yı imzalayabilmemiz büyük bir başarı" dedi.Japonya Savunma Bakanı Kihara, görüşmede, "RAA'nın imzalanması, iki ulusun sahip olduğu işbirliği ilişkisini temsil ediyor. Savunma işbirliğimizin etkinliğini güçlendiren bu yeni gelişmeyi memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı.Her iki ülkenin askerleri, birbirlerinin topraklarına girebilecekAnlaşma, her iki ülkenin askerlerinin, ortak askeri tatbikatlar amacıyla birbirlerinin topraklarına girebilmesinin yasal dayanağını oluşturacak.İki ülke bakanları arasında imzalanan anlaşma, yürürlüğe girebilmesi amacıyla Filipinler Senatosu ve Japonya Ulusal Meclisine sunulacak.RAA kapsamında Japonya ve Filipinler arasında güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi dahil bölgede ortak askeri tatbikatların kolaylaştırılması hedefleniyor.Anlaşmayla Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile Filipinler ordusu arası personel değişimi ile afet yardımını kapsayan faaliyetlere hız kazandırılacak.RAA yürürlüğe girdiğinde SDF, her yıl Filipinler ve ABD ev sahipliğinde bölgede düzenlenen büyük çaplı 'Balikatan' tatbikatına tam üye olarak katılabilecek.Bir ASEAN ülkesiyle ilk RAABöylelikle Japonya, bir Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkesiyle ilk RAA'sını imzaladı. Tokyo ve Manila, Kasım 2023'te RAA müzakerelerini başlatmıştı.İki ülke Dışişleri ve Savunma Bakanları 2+2'li zirvede, 'hukukun üstünlüğüne dayanan özgür ve açık bir Hint-Pasifik' vizyonuna yönelik yeni fırsatları ele alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/abd-hint-pasifikte-gerilimi-tirmandirmayi-surduruyor-1084927507.html
japonya
filipinler
çin
çin halk cumhuriyeti
abd
hint-pasifik
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güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), japonya, filipinler, çin, çin halk cumhuriyeti, abd, hint-pasifik, güney çin denizi
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), japonya, filipinler, çin, çin halk cumhuriyeti, abd, hint-pasifik, güney çin denizi

Japonya ve Filipinler’den Çin’e karşı bölgesel güvenlik anlaşması

09:33 08.07.2024
© AP Photo / Aaron FavilaJaponya Filipinler savunma bakanları görüşmeleri
Japonya Filipinler savunma bakanları görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Aaron Favila
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Japonya ve Filipinler, bölgesel güvenlik için işbirliği amacıyla ortak tatbikatların yapılmasını kolaylaştıracak ikili savunma anlaşması imzalarken, bu anlaşma sonrası her iki ülkenin askerleri, birbirlerinin topraklarına girebilecek.
ABD askeri gücüyle korunma temelinde geliştirdiği dış politikasında Washington'un Asya-Pasifik elçiliğine soyunan Japonya, Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Doğu Asya'da kıyı komşusu Filipinler ile işbirliğini güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Japonya ve Filipinler Dışişleri ve Savunma bakanları, Filipinler'in başkenti Manila'da ‘2+2 Güvenlik Zirvesinde’ bir araya gelmeye hazırlanıyor.
Japonya ve Filipinler'de çıkan haberlere göre, zirve öncesinde Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ve Savunma Bakanı Kihara Minoru'yu kabul etti.
Görüşmede, Bakan Kamikava ve Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodore, Devlet Başkanı Marcos Jr.'ın nezaretindeki Karşılık Erişim Anlaşması (RAA) imzaladı.

‘Serbest ve açık bir uluslararası düzen’ mesajı

Görüşmenin basına açık bölümünde Marcos Jr, yeni savunma anlaşmasının "çok önemli" olduğunu belirtti ve iki ülkenin "büyük gayretle elde ettiği anlaşmanın meyvelerini almaktan mutluluk duyduğunu" söyledi.
Kamikava görüşmede, anlaşmayla, Japonya'nın, ‘serbest ve açık bir uluslararası düzeni’ güçlendirmek için Filipinler ile işbirliğini artıracağını belirterek, "Japonya ve Filipinler çeşitli işbirliği alanlarında somut ilerleme kaydetti. Özellikle, bugün RAA'yı imzalayabilmemiz büyük bir başarı" dedi.
Japonya Savunma Bakanı Kihara, görüşmede, "RAA'nın imzalanması, iki ulusun sahip olduğu işbirliği ilişkisini temsil ediyor. Savunma işbirliğimizin etkinliğini güçlendiren bu yeni gelişmeyi memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı.

Her iki ülkenin askerleri, birbirlerinin topraklarına girebilecek

Anlaşma, her iki ülkenin askerlerinin, ortak askeri tatbikatlar amacıyla birbirlerinin topraklarına girebilmesinin yasal dayanağını oluşturacak.
İki ülke bakanları arasında imzalanan anlaşma, yürürlüğe girebilmesi amacıyla Filipinler Senatosu ve Japonya Ulusal Meclisine sunulacak.
RAA kapsamında Japonya ve Filipinler arasında güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi dahil bölgede ortak askeri tatbikatların kolaylaştırılması hedefleniyor.
Anlaşmayla Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile Filipinler ordusu arası personel değişimi ile afet yardımını kapsayan faaliyetlere hız kazandırılacak.
RAA yürürlüğe girdiğinde SDF, her yıl Filipinler ve ABD ev sahipliğinde bölgede düzenlenen büyük çaplı 'Balikatan' tatbikatına tam üye olarak katılabilecek.

Bir ASEAN ülkesiyle ilk RAA

Böylelikle Japonya, bir Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkesiyle ilk RAA'sını imzaladı. Tokyo ve Manila, Kasım 2023'te RAA müzakerelerini başlatmıştı.
İki ülke Dışişleri ve Savunma Bakanları 2+2'li zirvede, 'hukukun üstünlüğüne dayanan özgür ve açık bir Hint-Pasifik' vizyonuna yönelik yeni fırsatları ele alacak.
ABD ordusu donanma gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2024
DÜNYA
ABD, Hint-Pasifik’te gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor
17 Haziran , 15:55
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