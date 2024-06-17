https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/abd-hint-pasifikte-gerilimi-tirmandirmayi-surduruyor-1084927507.html
ABD, Hint-Pasifik’te gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor
ABD, Hint-Pasifik’te gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor
Sputnik Türkiye
ABD, Kanada'yı da yanına alarak, bölgede Washnigton’un elçiliği ve askeri gücü rolüne soyunan Japonya ve Filipinler’le birlikte Manila'nın münhasır ekonomik... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T15:55+0300
2024-06-17T15:55+0300
2024-06-17T15:57+0300
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ABD Pasifik Filosundan yapılan yazılı açıklamada, ABD Donanması, Kanada Kraliyet Donanması, Japonya Deniz Kuvvetleri ve Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin "Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesinde" 16-17 Haziran'da ortak deniz tatbikatı yaptığı belirtildi.Açıklamada, "4 ülkenin bölgesel güvenlik ve istikrarını güçlendirme konusundaki kararlılığının teyidi" olarak nitelendirilen tatbikatın uluslararası hukuk ve deniz güvenliği çerçevesinde yapıldığı aktarıldı.ABD'nin Hint-Pasifik'teki müttefikleriyle düzenli olarak faaliyetler yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, bu tarz işbirliklerin süreceği vurgulandı.Filipinler'in ABD'ye yaklaşmasıManila yönetiminin, bu gerilimler arasında, Çin donanması ve sahil güvenliğinin görece üstünlüğünü göz önünde bulundurarak, savunma konusunda ABD ile işbirliğini geliştirdiği gözleniyor.Filipinler, Şubat 2023'te, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ülkeyi ziyareti sırasında, iki ülke arasındaki Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında ABD ordusunun 4 askeri üsse daha erişimine izin verileceğini duyurmuştu.2014 tarihli anlaşma kapsamında Filipinler'de halihazırda 5 askeri üsse erişimi bulunan ABD, Güney Çin Denizi'ne hakim konumdaki Luzon Adası ve Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'a yakın kuzeybatı bölgelerine asker konuşlandırma imkanı edinmişti.Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, 6 Şubat'ta, ülkenin kuzeyinde, Tayvan'ın 200 kilometre mesafedeki Batanes Takımadaları'nı ziyaretinde, buradaki "askeri varlığın artırılması ve tahkimatın güçlendirilmesi" talimatı verdi.Çin, Filipinler'in kararına "Tayvan sorunuyla ilgili ateşle oynamaması" yönünde tavsiyede bulunarak tepki gösterdi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Tayvan sorunu, Çin'in temel çıkarıdır ve aşılmaması gereken kırmızı çizgisidir. Filipinler'deki ilgili taraflar, başkaları tarafından manipüle edilmekten ve kendilerine zarar vermekten kaçınmalıdır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/guney-cin-denizinde-savas-canlaricin-ve-filipinlere-ait-iki-gemi-carpisti-1084919799.html
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abd, japonya, kanada, hint-pasifik, çin halk cumhuriyeti, filipinler
abd, japonya, kanada, hint-pasifik, çin halk cumhuriyeti, filipinler
ABD, Hint-Pasifik’te gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor
15:55 17.06.2024 (güncellendi: 15:57 17.06.2024)
ABD, Kanada'yı da yanına alarak, bölgede Washnigton’un elçiliği ve askeri gücü rolüne soyunan Japonya ve Filipinler’le birlikte Manila'nın münhasır ekonomik bölgesinde 2 günlük ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.
ABD Pasifik Filosundan yapılan yazılı açıklamada, ABD Donanması, Kanada Kraliyet Donanması, Japonya Deniz Kuvvetleri ve Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin "Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesinde" 16-17 Haziran'da ortak deniz tatbikatı yaptığı belirtildi.
Açıklamada, "4 ülkenin bölgesel güvenlik ve istikrarını güçlendirme konusundaki kararlılığının teyidi" olarak nitelendirilen tatbikatın uluslararası hukuk ve deniz güvenliği çerçevesinde yapıldığı aktarıldı.
ABD'nin Hint-Pasifik'teki müttefikleriyle düzenli olarak faaliyetler yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, bu tarz işbirliklerin süreceği vurgulandı.
Filipinler'in ABD'ye yaklaşması
Manila yönetiminin, bu gerilimler arasında, Çin donanması ve sahil güvenliğinin görece üstünlüğünü göz önünde bulundurarak, savunma konusunda ABD ile işbirliğini geliştirdiği gözleniyor.
Filipinler, Şubat 2023'te, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ülkeyi ziyareti sırasında, iki ülke arasındaki Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında ABD ordusunun 4 askeri üsse daha erişimine izin verileceğini duyurmuştu.
2014 tarihli anlaşma kapsamında Filipinler'de halihazırda 5 askeri üsse erişimi bulunan ABD, Güney Çin Denizi'ne hakim konumdaki Luzon Adası ve Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'a yakın kuzeybatı bölgelerine asker konuşlandırma imkanı edinmişti.
Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, 6 Şubat'ta, ülkenin kuzeyinde, Tayvan'ın 200 kilometre mesafedeki Batanes Takımadaları'nı ziyaretinde, buradaki "askeri varlığın artırılması ve tahkimatın güçlendirilmesi" talimatı verdi.
Çin, Filipinler'in kararına "Tayvan sorunuyla ilgili ateşle oynamaması" yönünde tavsiyede bulunarak tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Tayvan sorunu, Çin'in temel çıkarıdır ve aşılmaması gereken kırmızı çizgisidir. Filipinler'deki ilgili taraflar, başkaları tarafından manipüle edilmekten ve kendilerine zarar vermekten kaçınmalıdır" ifadelerini kullandı.