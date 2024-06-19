https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/japonya-cinin-askeri-kapasitesini-hizla-guclendirmesinden-endiseli-1084987404.html
Japonya, Çin'in askeri kapasitesini hızla güçlendirmesinden endişeli
Japonya, Çin'in askeri kapasitesini hızla güçlendirmesinden endişeli
Sputnik Türkiye
ABD askeri gücüyle korunma temelinde geliştirdiği dış politikasında Washington'un Asya-Pasifik elçiliğine soyunan Japonya’nın Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T09:12+0300
2024-06-19T09:12+0300
2024-06-19T09:12+0300
dünya
japonya
asya-pasifik
abd
çin
çin halk cumhuriyeti
pekin
tokyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/19/1082017316_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_399eae792185322fe04a3d83614eb525.jpg
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün yayınladığı son yıllık raporda yer alan Çin'in 500 adet nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmini Japonya'nın gündeminde.Raporda, Çin'in nükleer savaş başlıklarının sayısının geçen yıla kıyasla 90'dan fazla artış gösterdiği ve bunun daha da artmasının beklendiği belirtildi.Japonya hükümeti bu duruma tepki gösterdi. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, yaptığı açıklamada, Çin'in nükleer ve füze dahil askeri kapasitesini hızlı şekilde güçlendirmesi karşısında "derin kaygı taşıdıklarını" bildirdi.Kamikava, "Çin, savunma harcamalarını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. Nükleer ve füzeler de dahil askeri kapasitelerini şeffaflıktan yoksun bir şekilde hızla genişletiyor" ifadesini kullandı.Bu durumu "Japonya ve uluslararası toplum için oldukça ciddi bir endişe kaynağı" olarak nitelendiren Kamikava, Çin'in askeri hamlelerinin titizlikle izlenmesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/cinden-abdye-net-mesaj-asya-pasifikte-soguk-veya-sicak-savasa-izin-vermeyecegiz-1084436855.html
japonya
abd
çin
çin halk cumhuriyeti
pekin
tokyo
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/19/1082017316_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_8b5645fbbd02fbc04dba59404d0ad12d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, asya-pasifik, abd, çin, çin halk cumhuriyeti, pekin, tokyo
japonya, asya-pasifik, abd, çin, çin halk cumhuriyeti, pekin, tokyo
Japonya, Çin'in askeri kapasitesini hızla güçlendirmesinden endişeli
ABD askeri gücüyle korunma temelinde geliştirdiği dış politikasında Washington'un Asya-Pasifik elçiliğine soyunan Japonya’nın Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Çin'in askeri kapasitesini hızlı şekilde güçlendirmesinin ülkesi açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün yayınladığı son yıllık raporda yer alan Çin'in 500 adet nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmini Japonya'nın gündeminde.
Raporda, Çin'in nükleer savaş başlıklarının sayısının geçen yıla kıyasla 90'dan fazla artış gösterdiği ve bunun daha da artmasının beklendiği belirtildi.
Japonya hükümeti bu duruma tepki gösterdi. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, yaptığı açıklamada, Çin'in nükleer ve füze dahil askeri kapasitesini hızlı şekilde güçlendirmesi karşısında "derin kaygı taşıdıklarını" bildirdi.
Kamikava, "Çin, savunma harcamalarını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. Nükleer ve füzeler de dahil askeri kapasitelerini şeffaflıktan yoksun bir şekilde hızla genişletiyor" ifadesini kullandı.
Bu durumu "Japonya ve uluslararası toplum için oldukça ciddi bir endişe kaynağı" olarak nitelendiren Kamikava, Çin'in askeri hamlelerinin titizlikle izlenmesi gerektiğini vurguladı.