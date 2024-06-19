https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/japonya-cinin-askeri-kapasitesini-hizla-guclendirmesinden-endiseli-1084987404.html

Japonya, Çin'in askeri kapasitesini hızla güçlendirmesinden endişeli

Japonya, Çin'in askeri kapasitesini hızla güçlendirmesinden endişeli

Sputnik Türkiye

ABD askeri gücüyle korunma temelinde geliştirdiği dış politikasında Washington'un Asya-Pasifik elçiliğine soyunan Japonya’nın Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T09:12+0300

2024-06-19T09:12+0300

2024-06-19T09:12+0300

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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün yayınladığı son yıllık raporda yer alan Çin'in 500 adet nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmini Japonya'nın gündeminde.Raporda, Çin'in nükleer savaş başlıklarının sayısının geçen yıla kıyasla 90'dan fazla artış gösterdiği ve bunun daha da artmasının beklendiği belirtildi.Japonya hükümeti bu duruma tepki gösterdi. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, yaptığı açıklamada, Çin'in nükleer ve füze dahil askeri kapasitesini hızlı şekilde güçlendirmesi karşısında "derin kaygı taşıdıklarını" bildirdi.Kamikava, "Çin, savunma harcamalarını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. Nükleer ve füzeler de dahil askeri kapasitelerini şeffaflıktan yoksun bir şekilde hızla genişletiyor" ifadesini kullandı.Bu durumu "Japonya ve uluslararası toplum için oldukça ciddi bir endişe kaynağı" olarak nitelendiren Kamikava, Çin'in askeri hamlelerinin titizlikle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/cinden-abdye-net-mesaj-asya-pasifikte-soguk-veya-sicak-savasa-izin-vermeyecegiz-1084436855.html

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çin halk cumhuriyeti

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