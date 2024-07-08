https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/evini-atese-verip-25-metrelik-kuyuya-atlamisti-kenevir-bitkileri-bulundu-1085652781.html
Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atlamıştı: Kenevir bitkileri bulundu
Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atlamıştı: Kenevir bitkileri bulundu
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde evini ateşe verip kendisini 25 metre derinlikteki kuyuya atan adam çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evde... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T15:01+0300
2024-07-08T15:01+0300
2024-07-08T15:01+0300
ateşe vermek
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Gümüşlük Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.A.I. adlı kişi, iddiaya göre önceki gün akşamüstü saatlerinde evini ateşe verdi. Ardından evinin bahçesine çıkarak bölgede bulunan başkasına ait bir motosiklete zarar verdi ve evinin bahçe kısmını da yakmaya çalıştı. Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. F.A.I. ekiplerin geldiğini görünce kendisini bahçedeki 25 metre derinliğindeki kuyuya attı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Kuyudaki F.A.I., itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olduğu öğrenilen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şahsın evinin içerisinde yapılan aramada ekili halde birkaç kök yanmış halde kenevir bulundu. F.A.I., hastanede tamamlanan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adamın ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesinde--guvenlik-ile-hasta-arasinda-kavga-cikti-1085646770.html
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ateşe vermek, bodrum, ev, kenevir, kenevir üretimi
ateşe vermek, bodrum, ev, kenevir, kenevir üretimi
Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atlamıştı: Kenevir bitkileri bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde evini ateşe verip kendisini 25 metre derinlikteki kuyuya atan adam çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkileri bulundu.
Gümüşlük Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.A.I. adlı kişi, iddiaya göre önceki gün akşamüstü saatlerinde evini ateşe verdi. Ardından evinin bahçesine çıkarak bölgede bulunan başkasına ait bir motosiklete zarar verdi ve evinin bahçe kısmını da yakmaya çalıştı.
Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. F.A.I. ekiplerin geldiğini görünce kendisini bahçedeki 25 metre derinliğindeki kuyuya attı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.
Kuyudaki F.A.I., itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olduğu öğrenilen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şahsın evinin içerisinde yapılan aramada ekili halde birkaç kök yanmış halde kenevir bulundu.
F.A.I., hastanede tamamlanan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adamın ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.