https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/evini-atese-verip-25-metrelik-kuyuya-atlamisti-kenevir-bitkileri-bulundu-1085652781.html

Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atlamıştı: Kenevir bitkileri bulundu

Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atlamıştı: Kenevir bitkileri bulundu

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evini ateşe verip kendisini 25 metre derinlikteki kuyuya atan adam çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evde... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T15:01+0300

2024-07-08T15:01+0300

2024-07-08T15:01+0300

ateşe vermek

türkiye

bodrum

ev

kenevir

kenevir üretimi

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Gümüşlük Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.A.I. adlı kişi, iddiaya göre önceki gün akşamüstü saatlerinde evini ateşe verdi. Ardından evinin bahçesine çıkarak bölgede bulunan başkasına ait bir motosiklete zarar verdi ve evinin bahçe kısmını da yakmaya çalıştı. Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. F.A.I. ekiplerin geldiğini görünce kendisini bahçedeki 25 metre derinliğindeki kuyuya attı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Kuyudaki F.A.I., itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olduğu öğrenilen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şahsın evinin içerisinde yapılan aramada ekili halde birkaç kök yanmış halde kenevir bulundu. F.A.I., hastanede tamamlanan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adamın ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesinde--guvenlik-ile-hasta-arasinda-kavga-cikti-1085646770.html

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ateşe vermek, bodrum, ev, kenevir, kenevir üretimi